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https://tr.sputniknews.com/20211012/avrupa-konseyi-baskani-michel-ukraynada-kurulacak-askeri-egitim-misyonunun-detaylarini-acikladi-1049754385.html
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı
Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı
Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Donbass'taki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'da kurulması planlanan AB askeri eğitim misyonunun siber saldırılarla mücadele... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:19+0300
2021-10-12T17:19+0300
dünya
ukrayna
charles michel
avrupa birliği
askeri eğitim
detay
vladimir zelenskiy
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Kiev'de Ukrayna ile AB arasındaki 23. zirve gerçekleştirildi. AB'nin Ukrayna'da kurmayı planladığı, resmi adının 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' olacağı belirtilen yapı, zirvede öne çıkan konularından biri oldu.Askeri misyon hakkında konuşan Michel, bu işbirliği seçeneğinin olası işbirliği seçeneklerinden yalnızca biri olduğunu kaydederek "Misyonun somut görevleri, AB üyeleri bununla ilgili nihai kararını aldıktan sonra istişare edilecek. Bu konuyu Kiev'le AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell koordine edecek" dedi.Misyonun kuruluş sürecinin nasıl olacağını anlatan Michel, "Borrell, Ukrayna'da kurulacak misyonu Ukraynalı meslektaşlarla buluşmaya gönderecek ve bu askeri oluşum konusunda hangi ortak meseleleri istişare edebileceğimizi gözden geçirecek" dedi.Zelenskiy: Bu inisiyatifi destekliyoruzZirvede konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askeri misyon inisiyatifini desteklediğini söyledi.Zelenskiy, "Askeri misyona gelirsek, bu Avrupa'daki en iyi uygulamaların kullanılması, deneyim alışverişi yapılmasıyla ilgili bir askeri misyon. Bu inisiyatifi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Avrupalı askeri uzmanların Kiev'e ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik en iyi uygulamalar hakkında eğitim vereceğini eklediEkim başında Alman Welt am Sonntag gazetesi, AB'nin Kiev'le dayanışma içinde olduğunu ortaya koymak için Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planladığını yazmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211003/welt-ab-ukraynada-askeri-egitim-misyonu-kurmayi-planliyor-1049476610.html
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ukrayna, charles michel, avrupa birliği, askeri eğitim, detay, vladimir zelenskiy

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı

17:19 12.10.2021
© REUTERS / Stephanie LecocqCharles Michel
Charles Michel - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Stephanie Lecocq
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Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Donbass'taki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'da kurulması planlanan AB askeri eğitim misyonunun siber saldırılarla mücadele de dahil güvenlik alanında işbirliğini pekiştirme çalışmaları yapacağını söyledi.
Kiev'de Ukrayna ile AB arasındaki 23. zirve gerçekleştirildi. AB'nin Ukrayna'da kurmayı planladığı, resmi adının 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' olacağı belirtilen yapı, zirvede öne çıkan konularından biri oldu.

Askeri misyon hakkında konuşan Michel, bu işbirliği seçeneğinin olası işbirliği seçeneklerinden yalnızca biri olduğunu kaydederek "Misyonun somut görevleri, AB üyeleri bununla ilgili nihai kararını aldıktan sonra istişare edilecek. Bu konuyu Kiev'le AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell koordine edecek" dedi.

Misyonun kuruluş sürecinin nasıl olacağını anlatan Michel, "Borrell, Ukrayna'da kurulacak misyonu Ukraynalı meslektaşlarla buluşmaya gönderecek ve bu askeri oluşum konusunda hangi ortak meseleleri istişare edebileceğimizi gözden geçirecek" dedi.

Zelenskiy: Bu inisiyatifi destekliyoruz

Zirvede konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askeri misyon inisiyatifini desteklediğini söyledi.

Zelenskiy, "Askeri misyona gelirsek, bu Avrupa'daki en iyi uygulamaların kullanılması, deneyim alışverişi yapılmasıyla ilgili bir askeri misyon. Bu inisiyatifi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Avrupalı askeri uzmanların Kiev'e ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik en iyi uygulamalar hakkında eğitim vereceğini ekledi

Ekim başında Alman Welt am Sonntag gazetesi, AB'nin Kiev'le dayanışma içinde olduğunu ortaya koymak için Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planladığını yazmıştı.
Avrupa Birliği bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2021
Welt: AB, Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planlıyor
3 Ekim, 12:35
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