https://tr.sputniknews.com/20211012/avrupa-konseyi-baskani-michel-ukraynada-kurulacak-askeri-egitim-misyonunun-detaylarini-acikladi-1049754385.html

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı

Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Donbass'taki çatışmalar nedeniyle Ukrayna'da kurulması planlanan AB askeri eğitim misyonunun siber saldırılarla mücadele... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:19+0300

2021-10-12T17:19+0300

2021-10-12T17:19+0300

dünya

ukrayna

charles michel

avrupa birliği

askeri eğitim

detay

vladimir zelenskiy

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1044119312_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_b78a8f1122c322d710020ecf86b8a9a2.jpg

Kiev'de Ukrayna ile AB arasındaki 23. zirve gerçekleştirildi. AB'nin Ukrayna'da kurmayı planladığı, resmi adının 'AB Askeri Danışmanlık ve Eğitim Misyonu Ukrayna' olacağı belirtilen yapı, zirvede öne çıkan konularından biri oldu.Askeri misyon hakkında konuşan Michel, bu işbirliği seçeneğinin olası işbirliği seçeneklerinden yalnızca biri olduğunu kaydederek "Misyonun somut görevleri, AB üyeleri bununla ilgili nihai kararını aldıktan sonra istişare edilecek. Bu konuyu Kiev'le AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Temsilcisi Josep Borrell koordine edecek" dedi.Misyonun kuruluş sürecinin nasıl olacağını anlatan Michel, "Borrell, Ukrayna'da kurulacak misyonu Ukraynalı meslektaşlarla buluşmaya gönderecek ve bu askeri oluşum konusunda hangi ortak meseleleri istişare edebileceğimizi gözden geçirecek" dedi.Zelenskiy: Bu inisiyatifi destekliyoruzZirvede konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, askeri misyon inisiyatifini desteklediğini söyledi.Zelenskiy, "Askeri misyona gelirsek, bu Avrupa'daki en iyi uygulamaların kullanılması, deneyim alışverişi yapılmasıyla ilgili bir askeri misyon. Bu inisiyatifi destekliyoruz" ifadelerini kullandı.Zelenskiy, Avrupalı askeri uzmanların Kiev'e ulusal güvenliğin sağlanmasına yönelik en iyi uygulamalar hakkında eğitim vereceğini eklediEkim başında Alman Welt am Sonntag gazetesi, AB'nin Kiev'le dayanışma içinde olduğunu ortaya koymak için Ukrayna'da askeri eğitim misyonu kurmayı planladığını yazmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211003/welt-ab-ukraynada-askeri-egitim-misyonu-kurmayi-planliyor-1049476610.html

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ukrayna, charles michel, avrupa birliği, askeri eğitim, detay, vladimir zelenskiy