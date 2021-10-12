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https://tr.sputniknews.com/20211012/balikcilarin-oltasina-kirmizi-renkli-yapiskan-madde-takildi-ilk-defa-boyle-bir-sey-gordum-1049742705.html
Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'
Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'
Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çeken balıkçılar, ilk defa böyle bir madde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:09+0300
2021-10-12T13:08+0300
türkiye
balıkçı
olta
müsilaj
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İstanbul Pendik'te oltaya takılan kırmızı yapışkan madde vatandaşları tedirgin etti.Hobi olarak balıkçılık yapan bir grubun oltasına kırmızı bir madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti.Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, “Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük” dedi.Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi" diye konuştu.20 yıldır balıkçılık yaptığı söyleyen Koç, şöyle devam etti:"İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor."
türkiye
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balıkçı, olta, müsilaj

Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı: 'İlk defa böyle bir şey gördüm'

13:09 12.10.2021
© İHABalıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı
Balıkçıların oltasına 'kırmızı renkli yapışkan madde' takıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
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Denize atılan oltaya balık yerine kırmızı renkli yapışkan madde takıldı. Maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çeken balıkçılar, ilk defa böyle bir madde gördüklerini söyledi.
İstanbul Pendik'te oltaya takılan kırmızı yapışkan madde vatandaşları tedirgin etti.
Hobi olarak balıkçılık yapan bir grubun oltasına kırmızı bir madde takıldı. Balıkçılar oltalarına takılan yapışkan maddeyi oltadan temizlemekte güçlük çekti.
Konu hakkında konuşan balıkçı Serkan Koç, “Biz müsilaj ile alakalı bir şey olduğunu zannediyoruz. Oltalarımıza, fır döndülerin aralarına yapışkan gibi bir madde yapıştı. Ama ne olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Müsilajı da elimle kontrol etmiştim, bu daha katı. Yani elinize geldiği zaman yapışıp kalıyor. Bazı arkadaşların ve konuştuğum 3-4 kişinin daha oltalarına takıldığını gördük” dedi.

Maddeye ilk defa cuma günü denk geldiklerini söyleyen Koç, “Hep oltalara geliyordu. Oltalardan çıkarttığımızda elimize aldığımız zaman farklı tuhaf bir şey. Deniz anası mı diyeyim, yoksa müsilaj ile alakalı mı diyeyim, öyle bir şeydi" diye konuştu.
20 yıldır balıkçılık yaptığı söyleyen Koç, şöyle devam etti:
"İlk defa böyle bir şey gördüm. Ele dokunduğun zaman çok yapışkan bir maddeymiş gibi geliyor. Balığa çıktığımızda açıklarda dolaşırken genellikle oltalarımızın, klips taraflarına sarıyor ve çıkmasını da zorlaştırıyor."
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