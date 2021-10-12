https://tr.sputniknews.com/20211012/bbp-genel-baskani-destici-polisimizi-askerlerimizi-sehit-eden-abddir-1049759197.html

BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir

BBP Genel Başkanı Destici: Polisimizi, askerlerimizi şehit eden ABD'dir

BBP Genel Başkanı Destici, "Gerçekte bizim polisimiz, askerimizi şehit eden ABD'dir. Çünkü bu silahları ABD vermektedir" ifadelerini kullandı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

abd

suriye

ak parti

chp

pkk

mustafa destici

fırat kalkanı harekatı

büyük birlik partisi (bbp)

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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, TBMM’de basın toplantısı düzenledi.Destici, Suriye’den atılan bombaları Amerika Birleşik Devletleri’nin attığını iddia ederek, “Bu füzeler ve havan topları PKK eliyle aslında ABD tarafından atılmaktadır. Gerçekte bizim polisimiz, askerimizi şehit eden ABD'dir. Çünkü bu silahları ABD vermektedir. Hedefte Türkiye dışında kimse yoktur. ABD'nin hava savunma sistemimize olan bir tepkisidir. Kendilerini vermeyince Rusya'dan alınan S-400’lere tepkidir. İstiyorlar ki Türkiye hava sahası güvensizlik içinde kalsın” ifadelerini kullandı.Anayasa’ya ilişkin olarak Destici, “Her ne kadar bazı siyasi partiler bu çalışmalara katılmayacağız dese de biz Cumhur İttifakı ve BBP olarak çalışıyoruz. Yıl sonunda bunu hem ittifak ile hem de sizinle paylaşacağız. AK Parti ile masaya oturmayan CHP'nin terör örgütünün uzantısı HDP ile masaya oturması takdirini halka bırakıyorum” şeklinde konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun siyasi cinayetler söylemine ilişkin olarak Destici, şu değerlendirmede bulundu:

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abd, suriye, ak parti, chp, pkk, mustafa destici, fırat kalkanı harekatı, büyük birlik partisi (bbp)