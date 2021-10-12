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https://tr.sputniknews.com/20211012/beyrut-limanindaki-patlamayla-ilgili-sorusturma-yeniden-askiya-alindi-1049754558.html
Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı
Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı
Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin 'görevden alınması' talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:26+0300
2021-10-12T17:26+0300
dünya
lübnan
soruşturma
beyrut limanı
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Lübnan’da 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı. Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında’ görevden alınma’ talebiyle dava açtı.Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı.Eski Maliye Bakanı hakkında gözaltı kararıÖte yandan hakim Bitar, hakkındaki 'görevden alınma' talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı.
https://tr.sputniknews.com/20210702/beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasinda-3-eski-bakanin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1044876165.html
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lübnan, soruşturma, beyrut limanı

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı

17:26 12.10.2021
© AFP 2021 / STRLübnan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama
Lübnan Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / STR
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Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin 'görevden alınması' talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya alındığı bildirildi.
Lübnan’da 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı.

Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında’ görevden alınma’ talebiyle dava açtı.
Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı.

Eski Maliye Bakanı hakkında gözaltı kararı

Öte yandan hakim Bitar, hakkındaki 'görevden alınma' talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı.
Lübnan'ın başkentinde, Beyrut Limanı'nda yangın, 10 Eylül 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 02.07.2021
DÜNYA
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