https://tr.sputniknews.com/20211012/beyrut-limanindaki-patlamayla-ilgili-sorusturma-yeniden-askiya-alindi-1049754558.html

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı

Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı

Lübnan'da 4 Ağustos 2020'de meydana gelen Beyrut Limanı'ndaki patlamayı soruşturan hakimin 'görevden alınması' talebi üzerine soruşturmanın yeniden askıya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:26+0300

2021-10-12T17:26+0300

2021-10-12T17:26+0300

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lübnan

soruşturma

beyrut limanı

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Lübnan’da 200’den fazla kişinin hayatını kaybettiği, 6 binden fazla kişinin de yaralandığı Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı. Ülkenin resmi ajansı NNA'nın haberine göre, eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil ve eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Gazi Zuaytir'in avukatları, soruşturmayı yürüten hakim Tarık Bitar hakkında’ görevden alınma’ talebiyle dava açtı.Temyiz Mahkemesinin söz konusu talebi karara bağlayıncaya kadar, Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma süreci askıya alındı.Eski Maliye Bakanı hakkında gözaltı kararıÖte yandan hakim Bitar, hakkındaki 'görevden alınma' talebi öncesinde, son duruşmaya katılmayan eski Maliye Bakanı Ali Hasan Halil hakkında gözaltı kararı çıkardı.

https://tr.sputniknews.com/20210702/beyrut-limani-patlamasi-sorusturmasinda-3-eski-bakanin-dokunulmazliginin-kaldirilmasi-istendi-1044876165.html

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lübnan, soruşturma, beyrut limanı