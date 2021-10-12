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https://tr.sputniknews.com/20211012/binali-yildirim-bir-anisini-anlatti-teyze-evladim-sen-bakan-olmussun-ama-cahil-kalmissin-dedi-1049750265.html
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2007'de memleketi Erzincan'da yaşadığı bir anısını "Teyze 'Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:48+0300
2021-10-12T15:48+0300
politika
ak parti
binali yıldırım
erzincan
adsl
internet
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilere seslendi.Türkiye'nin en büyük kaynağının genç beyinler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizin gibi genç insanlar, bizim en büyük güvencemiz. Bu, Avrupa’da da yok Amerika'da da yok. Bunu iyi bilelim. Mukayeseli üstünlükte onlardan öndeyiz. Onların silahları olabilir ama alın teri sahibi genç kuşaklar bizde. Onun için gelecek bizim" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:"Şimdi sizler diyebilirsiniz ki 'Sizden başka kimseyi görmeyecek miyiz?' 90'ları kıyaslayacağınız yöneticileri hatırlamıyorsunuz. 80’leri hiç hatırlamıyorsunuz. Siz internet ile doğdunuz. 20 yaş ve altındakilerden bahsediyorum. Tam da sizin kuşağınızdan bahsediyorum. Siz internet kuşağısınız. Göreve başladığımda bu ülkede geniş bant internet yoktu. Ne vardı? Sabit telefondan hattı çeviriyorsunuz daha çevirme bitmeden hat düşüyordu. Bir de düşerken karın uğultusu gibi ses geliyordu. ADSL dediğimiz olay, hiç yoktu. Şu anda ADSL geniş bant, 80 milyonu buldu. Hepinizin vazgeçilmezi cep telefonunuz gibi cihazlarınız bizim olmazsa olmazlarımız haline geldi. Şimdi laptoplarınız, telefonlarınız olmadığında şaşırırsınız; bir tarafınızı eksik hissedersiniz. Çünkü artık gittikçe bilgi toplumu olayı yerleşti. Buradan söylüyorum; belirli bir yaşın üzerindekiler önümüzdeki birkaç sene sonra günlük yaşamlarını sürdürmede zorlanacaklar. Çünkü her şey 'e'leşiyor. Elektronik ortama dönüyor.Finans hizmetleri, alışverişler, eğitim, devletin verdiği hizmetler; bütün bunlar elektronik ortama dönüyor, onun için yol lazım. Sadece orada gördüğünüz yollarla olmuyor. Onlar trafik için, köprüler, havaalanları, demiryolları onlar fiziki nakliye için ama bilginin, iletişimin ulaşımı için ise akıl yolları lazım. Onlar da hızlı internet fiberdir. Fiber ağlarını 445 bin kilometreye çıkardık."'Bakın, bana ders verdi'2007 yılında memleketi Erzincan ziyaretinden bir anıyı paylaşan Yıldırım, şunları kaydetti:"Bir köye gittim, girişte çeşmenin başında yaşlı bir teyze oturuyor, arkadaşlar dedi ki; teyze bakan geldi, ne istiyorsan iste, ne ihtiyacın varsa ayağına geldi. Teyze baktı yüzüme 'hoş gelmişsin evladım' dedi. 'Hoş bulduk, teyze' dedim. 'Ne isteyeyim, yavrum. Yolumuz yoktu, yaptınız. Elektriğimiz, suyumuz, televizyonumuz var. Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi. 'O ne teyze?' dedim. 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger'ı da bilmezsin' dedi. Bakın, bana ders verdi. Anladım ki; teyzenin İsviçre'de yaşayan torunu varmış; torunu ile özlem gidermek, görüntülü konuşmak için Erzincan'a gitmek zorunda kalıyormuş. O yüzden, o hizmetin orada verilmesini istiyor. Haklı mı? Haklı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını görmek eğer onun adına yetki ve sorumluluk aldıysanız; sizin göreviniz. O görevi de istikrarlı olursanız, yaparsınız. Güven olunca, kaynakları doğru kullanınca yaparsınız."
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ak parti, binali yıldırım, erzincan, adsl, internet

Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi

15:48 12.10.2021
© DHABinali Yıldırım
Binali Yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 2007'de memleketi Erzincan'da yaşadığı bir anısını "Teyze 'Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi. 'O ne teyze?' dedim. 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger'ı da bilmezsin' dedi" diye anlattı.
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kafkas Üniversitesi'nin 2021/2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'nde öğrencilere seslendi.
Türkiye'nin en büyük kaynağının genç beyinler olduğunu ifade eden Yıldırım, "Sizin gibi genç insanlar, bizim en büyük güvencemiz. Bu, Avrupa’da da yok Amerika'da da yok. Bunu iyi bilelim. Mukayeseli üstünlükte onlardan öndeyiz. Onların silahları olabilir ama alın teri sahibi genç kuşaklar bizde. Onun için gelecek bizim" dedi. Yıldırım, şöyle devam etti:
"Şimdi sizler diyebilirsiniz ki 'Sizden başka kimseyi görmeyecek miyiz?' 90'ları kıyaslayacağınız yöneticileri hatırlamıyorsunuz. 80’leri hiç hatırlamıyorsunuz. Siz internet ile doğdunuz. 20 yaş ve altındakilerden bahsediyorum. Tam da sizin kuşağınızdan bahsediyorum. Siz internet kuşağısınız. Göreve başladığımda bu ülkede geniş bant internet yoktu. Ne vardı? Sabit telefondan hattı çeviriyorsunuz daha çevirme bitmeden hat düşüyordu. Bir de düşerken karın uğultusu gibi ses geliyordu. ADSL dediğimiz olay, hiç yoktu.
Şu anda ADSL geniş bant, 80 milyonu buldu. Hepinizin vazgeçilmezi cep telefonunuz gibi cihazlarınız bizim olmazsa olmazlarımız haline geldi. Şimdi laptoplarınız, telefonlarınız olmadığında şaşırırsınız; bir tarafınızı eksik hissedersiniz. Çünkü artık gittikçe bilgi toplumu olayı yerleşti. Buradan söylüyorum; belirli bir yaşın üzerindekiler önümüzdeki birkaç sene sonra günlük yaşamlarını sürdürmede zorlanacaklar. Çünkü her şey 'e'leşiyor. Elektronik ortama dönüyor.
Finans hizmetleri, alışverişler, eğitim, devletin verdiği hizmetler; bütün bunlar elektronik ortama dönüyor, onun için yol lazım. Sadece orada gördüğünüz yollarla olmuyor. Onlar trafik için, köprüler, havaalanları, demiryolları onlar fiziki nakliye için ama bilginin, iletişimin ulaşımı için ise akıl yolları lazım. Onlar da hızlı internet fiberdir. Fiber ağlarını 445 bin kilometreye çıkardık."

'Bakın, bana ders verdi'

2007 yılında memleketi Erzincan ziyaretinden bir anıyı paylaşan Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bir köye gittim, girişte çeşmenin başında yaşlı bir teyze oturuyor, arkadaşlar dedi ki; teyze bakan geldi, ne istiyorsan iste, ne ihtiyacın varsa ayağına geldi. Teyze baktı yüzüme 'hoş gelmişsin evladım' dedi. 'Hoş bulduk, teyze' dedim. 'Ne isteyeyim, yavrum. Yolumuz yoktu, yaptınız. Elektriğimiz, suyumuz, televizyonumuz var. Her şeyimiz var. Emme bizim köyde ADSL çekmiyor' dedi. 'O ne teyze?' dedim. 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın, Allah bilir sen şimdi Messenger'ı da bilmezsin' dedi. Bakın, bana ders verdi. Anladım ki; teyzenin İsviçre'de yaşayan torunu varmış; torunu ile özlem gidermek, görüntülü konuşmak için Erzincan'a gitmek zorunda kalıyormuş. O yüzden, o hizmetin orada verilmesini istiyor. Haklı mı? Haklı. Vatandaşın her türlü ihtiyacını görmek eğer onun adına yetki ve sorumluluk aldıysanız; sizin göreviniz. O görevi de istikrarlı olursanız, yaparsınız. Güven olunca, kaynakları doğru kullanınca yaparsınız."
752011
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