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https://tr.sputniknews.com/20211012/bir-eski-facebook-calisani-daha-ifsaatci-oldu-elimi-kana-buladim-1049753510.html
Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'
Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'
ABD Senatosu'nda Facebook hakkında konuşan Frances Haugen'in ardından şirketin bir eski çalışanı daha kurum hakkında ifşalarda bulundu. Veri bilimci Sophie... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:57+0300
2021-10-12T16:57+0300
dünya
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Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen’in Kongre'de şirketin kârlarını kullanıcılarının sağlığının önüne koyduğuna dair ifade vermesinin yankıları sürüyor. Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Facebook'un eski veri bilimcisi Sophie Zhang da Kongre'de konuşmak istediğini açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Zhang, Facebook'a ilişkin elinde bulunan cezai ihlalleler içeren belgeleri, ABD kolluk kuvvetlerine verdiğini söyledi. 'Platformunun kötüye kullanılmasıyla mücadele edilmedi'Zhang, CNN'e yaptığı açıklamalarda, Facebook'ta çalıştıktan sonra 'elini kana bulamış gibi hissettiğini' belirterek, "Kongre tanıklık etmemi isterse, son yarım yıldır alenen ifade ettiğim gibi vatandaşlık görevimi yerine getireceğim" diye konuştu. Zhang, Facebook'un ABD dışındaki ülkelerde platformunun kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini savunuyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcılarının yaklaşık yüzde 90'ı ABD ve Kanada dışında.Ağustos 2020'de 'performans düşüklüğü' nedeniyle Facebook'tan kovulan Zhang, ayrılmadan önce, şirketin dünya çapındaki otoriter rejimlerin platformu manipüle etmesine nasıl izin verdiğini ayrıntılandıran bir yazı yayımlamıştı.'Cumhurbaşkanlarını etkileyen kararlar aldım'BuzzFeed'de de yayımlanan yazıda Zhang, şu ifadelere yer vermişti: "Yabancı ulusal hükümetlerin, kendi vatandaşlarını yanıltmak için platformumuzu geniş ölçekte kötüye kullanma girişimlerine rastladım ve birçok kez uluslararası haberlere konu olduklarını gördüm. Hiç bir gözetim olmadan, ulusal cumhurbaşkanlarını etkileyen kararlar aldım ve dünya çapında o kadar çok önde gelen politikacıya yaptırım uygulamak için harekete geçtim ki sayısını unuttum."Facebook'tan yanıtBir Facebook sözcüsü Insider'a yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:"Platformumuzun güvenliğine 13 milyar dolar yatırım yaptık ve topluluğumuzu desteklemek için dünyanın her yerinden 20 farklı konumda, 50 farklı dilde içeriği inceleyen 40.000 çalışanımız var. 2017'den beri halkı manipüle etmek isteyen 150'den fazla ağı kapattık"Frances Haugen ise geçen hafta Senato'da yaptığı konuşmada, şirketin kârından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211006/zuckerberg-ifsaatci-haugenin-iddaialarina-yanit-verdi-hicbir-anlam-ifade-etmiyorlar-1049565030.html
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Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'

16:57 12.10.2021
© AFP 2021 / Olivier DoulieryFacebook - logo
Facebook - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / Olivier Douliery
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ABD Senatosu'nda Facebook hakkında konuşan Frances Haugen'in ardından şirketin bir eski çalışanı daha kurum hakkında ifşalarda bulundu. Veri bilimci Sophie Zhang, Facebook'ta çalıştıktan sonra 'elini kana bulamış gibi hissettiğini' söyledi.
Facebook'un eski ürün yöneticisi Frances Haugen’in Kongre'de şirketin kârlarını kullanıcılarının sağlığının önüne koyduğuna dair ifade vermesinin yankıları sürüyor.
Mark Zuckerberg'in kurucusu olduğu Facebook'un eski veri bilimcisi Sophie Zhang da Kongre'de konuşmak istediğini açıkladı.
Twitter'dan açıklama yapan Zhang, Facebook'a ilişkin elinde bulunan cezai ihlalleler içeren belgeleri, ABD kolluk kuvvetlerine verdiğini söyledi.

'Platformunun kötüye kullanılmasıyla mücadele edilmedi'

Zhang, CNN'e yaptığı açıklamalarda, Facebook'ta çalıştıktan sonra 'elini kana bulamış gibi hissettiğini' belirterek, "Kongre tanıklık etmemi isterse, son yarım yıldır alenen ifade ettiğim gibi vatandaşlık görevimi yerine getireceğim" diye konuştu.
Zhang, Facebook'un ABD dışındaki ülkelerde platformunun kötüye kullanılmasıyla mücadele etmek için yeterince çaba göstermediğini savunuyor. Facebook'un aylık aktif kullanıcılarının yaklaşık yüzde 90'ı ABD ve Kanada dışında.
Ağustos 2020'de 'performans düşüklüğü' nedeniyle Facebook'tan kovulan Zhang, ayrılmadan önce, şirketin dünya çapındaki otoriter rejimlerin platformu manipüle etmesine nasıl izin verdiğini ayrıntılandıran bir yazı yayımlamıştı.

'Cumhurbaşkanlarını etkileyen kararlar aldım'

BuzzFeed'de de yayımlanan yazıda Zhang, şu ifadelere yer vermişti:
"Yabancı ulusal hükümetlerin, kendi vatandaşlarını yanıltmak için platformumuzu geniş ölçekte kötüye kullanma girişimlerine rastladım ve birçok kez uluslararası haberlere konu olduklarını gördüm. Hiç bir gözetim olmadan, ulusal cumhurbaşkanlarını etkileyen kararlar aldım ve dünya çapında o kadar çok önde gelen politikacıya yaptırım uygulamak için harekete geçtim ki sayısını unuttum."

Facebook'tan yanıt

Bir Facebook sözcüsü Insider'a yaptığı açıklamada ise şunları söyledi:
"Platformumuzun güvenliğine 13 milyar dolar yatırım yaptık ve topluluğumuzu desteklemek için dünyanın her yerinden 20 farklı konumda, 50 farklı dilde içeriği inceleyen 40.000 çalışanımız var. 2017'den beri halkı manipüle etmek isteyen 150'den fazla ağı kapattık"
Frances Haugen ise geçen hafta Senato'da yaptığı konuşmada, şirketin kârından vazgeçmemek için çocuklara ve gençlere zarar veren özelliklerini kamuoyundan bilerek sakladığını ve demokrasiye zarar verdiğini savunmuştu.
Mark Zuckerberg - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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