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https://tr.sputniknews.com/20211012/birlesmis-milletler-yunanistandan-geri-itilen-gocmenler-icin-endiseliyiz-1049752831.html
Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz
Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz
Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye ‘geri itme’ gibi insan hakları... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:48+0300
2021-10-12T16:49+0300
dünya
göçmen
avrupa birliği
mülteci
bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)
birleşmiş milletler (bm)
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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki göçmen ve sığınmacıların durumundan son derece endişeli olduklarını belirtti.Libyalı makamları, ‘keyfi olarak gözaltına alınan’ sığınmacı ve göçmenleri serbest bırakmaya davet eden Hurtado, “(Libya'da) son günlerde, göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan ağır güvenlik operasyonları ve baskınlarında gözle görülür bir artış var. Bunlar ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden oldu.” şeklinde konuştu.Hurtado, iddialara ilişkin Libyalı makamlara acil, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.‘Yunanistan'daki geri itilmelerle ilgili biz de sağlam kanıtlar alıyoruz’Başta Yunanistan'da olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki sığınmacıların geri itilmelerine ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin neden bir açıklama yapmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:"Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz."‘Her göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var’Hurtado, "Böyle bir şey olmamalı. Uluslararası sınırları geçmeye çalışan her bir kişinin, her bir göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var. Fiilen bu konu hakkında halihazırda AB ile görüşüyoruz. Bu konuda devredeyiz." dedi.Son birkaç aydır Yunanistan'ın sığınmacıları ‘geri ittiğine dair’ kanıtları teyit etmek için uğraştıklarını aktaran Hurtado, ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmak için neler yapması gerektiği konusunu da takip ettiklerini sözlerine ekledi.AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, AB'nin dış sınırlarında şiddet kullanılarak geri itmelerin yer aldığı görüntüler ve raporların ‘çok endişe verici’ olduğunu söylemişti.Geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve ulusal otoritelerin iddiaları soruşturmakla yükümlü bulunduğunu vurgulayan Jahnz, "Komisyon hem Avrupa Parlamentosu hem OHCHR tarafından sunulan kanıtları ve raporları baz alarak ciddi endişeler taşımaya devam ediyor.’ ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211007/avrupa-komisyonu-geri-itmelere-dair-haberler-abnin-itibarina-gercekten-zarar-verdi-1049617512.html
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göçmen, avrupa birliği, mülteci, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), birleşmiş milletler (bm)

Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz

16:48 12.10.2021 (güncellendi: 16:49 12.10.2021)
© AAAydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye ‘geri itme’ gibi insan hakları ihlallerine ilişkin sağlam kanıtlar aldıklarını açıkladı.
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki göçmen ve sığınmacıların durumundan son derece endişeli olduklarını belirtti.
Libyalı makamları, ‘keyfi olarak gözaltına alınan’ sığınmacı ve göçmenleri serbest bırakmaya davet eden Hurtado, “(Libya'da) son günlerde, göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan ağır güvenlik operasyonları ve baskınlarında gözle görülür bir artış var. Bunlar ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden oldu.” şeklinde konuştu.
Hurtado, iddialara ilişkin Libyalı makamlara acil, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.

‘Yunanistan'daki geri itilmelerle ilgili biz de sağlam kanıtlar alıyoruz’

Başta Yunanistan'da olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki sığınmacıların geri itilmelerine ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin neden bir açıklama yapmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:
"Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz."

‘Her göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var’

Hurtado, "Böyle bir şey olmamalı. Uluslararası sınırları geçmeye çalışan her bir kişinin, her bir göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var. Fiilen bu konu hakkında halihazırda AB ile görüşüyoruz. Bu konuda devredeyiz." dedi.
Son birkaç aydır Yunanistan'ın sığınmacıları ‘geri ittiğine dair’ kanıtları teyit etmek için uğraştıklarını aktaran Hurtado, ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmak için neler yapması gerektiği konusunu da takip ettiklerini sözlerine ekledi.
AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, AB'nin dış sınırlarında şiddet kullanılarak geri itmelerin yer aldığı görüntüler ve raporların ‘çok endişe verici’ olduğunu söylemişti.
Geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve ulusal otoritelerin iddiaları soruşturmakla yükümlü bulunduğunu vurgulayan Jahnz, "Komisyon hem Avrupa Parlamentosu hem OHCHR tarafından sunulan kanıtları ve raporları baz alarak ciddi endişeler taşımaya devam ediyor.’ ifadelerini kullanmıştı.
Ylva Johansson - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
DÜNYA
Avrupa Komisyonu: Geri itmelere dair haberler, AB'nin itibarına gerçekten zarar verdi
7 Ekim, 17:19
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