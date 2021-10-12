https://tr.sputniknews.com/20211012/birlesmis-milletler-yunanistandan-geri-itilen-gocmenler-icin-endiseliyiz-1049752831.html

Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz

Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Marta Hurtado, Yunanistan'ın son dönemde sığınmacıları Türkiye'ye ‘geri itme’ gibi insan hakları... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:48+0300

2021-10-12T16:48+0300

2021-10-12T16:49+0300

dünya

göçmen

avrupa birliği

mülteci

bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr)

birleşmiş milletler (bm)

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Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) Sözcüsü Marta Hurtado, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Libya'daki göçmen ve sığınmacıların durumundan son derece endişeli olduklarını belirtti.Libyalı makamları, ‘keyfi olarak gözaltına alınan’ sığınmacı ve göçmenleri serbest bırakmaya davet eden Hurtado, “(Libya'da) son günlerde, göçmenleri ve sığınmacıları hedef alan ağır güvenlik operasyonları ve baskınlarında gözle görülür bir artış var. Bunlar ölümlere ve ciddi yaralanmalara neden oldu.” şeklinde konuştu.Hurtado, iddialara ilişkin Libyalı makamlara acil, kapsamlı, bağımsız ve tarafsız soruşturma çağrısında bulundu.‘Yunanistan'daki geri itilmelerle ilgili biz de sağlam kanıtlar alıyoruz’Başta Yunanistan'da olmak üzere Avrupa Birliği (AB) sınırlarındaki sığınmacıların geri itilmelerine ilişkin BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisinin neden bir açıklama yapmadığı yönündeki soruya şu yanıtı verdi:"Yunanistan'daki geri itmelere ilişkin biz de sağlam kanıtlar alıyoruz."‘Her göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var’Hurtado, "Böyle bir şey olmamalı. Uluslararası sınırları geçmeye çalışan her bir kişinin, her bir göçmenin bireysel değerlendirilme hakkı var. Fiilen bu konu hakkında halihazırda AB ile görüşüyoruz. Bu konuda devredeyiz." dedi.Son birkaç aydır Yunanistan'ın sığınmacıları ‘geri ittiğine dair’ kanıtları teyit etmek için uğraştıklarını aktaran Hurtado, ayrıca AB'nin dış sınırlarındaki geri itmeleri durdurmak için neler yapması gerektiği konusunu da takip ettiklerini sözlerine ekledi.AB Komisyonu sözcülerinden Adelbert Jahnz, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, AB'nin dış sınırlarında şiddet kullanılarak geri itmelerin yer aldığı görüntüler ve raporların ‘çok endişe verici’ olduğunu söylemişti.Geri itmelerin yasa dışı olduğunu ve ulusal otoritelerin iddiaları soruşturmakla yükümlü bulunduğunu vurgulayan Jahnz, "Komisyon hem Avrupa Parlamentosu hem OHCHR tarafından sunulan kanıtları ve raporları baz alarak ciddi endişeler taşımaya devam ediyor.’ ifadelerini kullanmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211007/avrupa-komisyonu-geri-itmelere-dair-haberler-abnin-itibarina-gercekten-zarar-verdi-1049617512.html

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göçmen, avrupa birliği, mülteci, bm insan hakları yüksek komiserliği (ohchr), birleşmiş milletler (bm)