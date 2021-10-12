Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
SON DAKİKA | Dolar 9.02’yi gördü
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211012/bolsonaro-uluslararasi-ceza-mahkemesinde-insanliga-karsi-suc-islemekten-dava-acildi-1049734234.html
Bolsonaro'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava açıldı
Bolsonaro'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava açıldı
Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amazon ormanlarının yok edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T09:31+0300
2021-10-12T09:32+0300
dünya
brezilya
yangın
uluslararası ceza mahkemesi (ucm)
amazon ormanları
suç duyurusu
jair bolsonaro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028981_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_f65c5f94233faa98bba779e246e59380.jpg
Avustralyalı çevreci aktivist grubu Allrise, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında 'insalığa karşı suç' işlediği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.Grup, Bolsonaro ve yönetimine, 'dünya çapında iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle doğrudan bağlantılı eylemler için' yasal işlem yapılmasını talep etti.'4 bin kilometrekare ormanın tahrip edilmesinden sorumlu'Bolsonaro yönetiminin, 'Amazon'u korumaya hizmet eden yasaları, kurumları ve bireyleri sistematik olarak ortadan kaldırmaya ya da etkisizsizleştirmeye' çalıştığını savunan aktivistler, Brezilya liderinin her yıl yaklaşık 4 bin kilometrekare (400 bin hektar) yağmur ormanının tahrip olmasından sorumlu olduğunu ve 1 Ocak 2019'da göreve başlamasından beri ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 88 oranın hızlandığını ifade etti.Bolsonaro'nun ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.'Bu yüzyılda aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla can kaybı'Uzmanlar, geniş çağlı ormansızlaşma nedeniyle Bolsonaro yönetiminin neden olduğu karbon emisyonu ve sera gazı salınımının, bu yüzyılda dünya çapında aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla ölüme neden olacağını tahmin ediyor.Oxford Üniversitesi'nden hukukçu Rupert Stuart Smith, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Son birkaç yılda iklim bilimi; sera gazı emisyonları ve bunun sonucunda küresel düzeyde ortaya çıkan neticeler arasındaki belirli nedensel ilişkilerin ispatını yapabilme konusunda uzun bir yol kat etti" ifadelerini kullandı.Daha önce 3 kez müracaat edilmiştiDiğer yandan yerel gruplar 2016'dan bu yana Bolsonaro hakkında UCM'ye 3 kez müracaat etmişti. Ancak bu, orman kaybı ile küresel insan sağlığı arasındaki bağlantı olduğunu öne süren ilk suçlama.AllRise'ın kurucusu Johannes Wesemann, açıklamasında, "Brezilya'da neler oluyor? Aşırı ormansızlaşma. Biz de küresel iklimle arasındaki nedensel ilişkiyi anlamak istiyoruz" dedi.'Kitlesel ormansızlaşmanın küresel ciddiyetini göstermek için'"Çevrenin ve çevre savunucularının kasıtlı olarak yok edilmesi; tam anlamıyla Roma Statüsü'nün insanlığa karşı suç olarak tanımladığı şeydir" diye konuşan Wesemann, suç duyurusunun amacının 'herhangi bir Brezilyalı adına konuşmak değil, kitlesel ormansızlaşmanın küresel anlamdaki ciddiyetini göstermek' olduğunu dile getirdi.
https://tr.sputniknews.com/20200501/bolivyali-cevrecilerden-orman-yanginlarinda-artis-yasanacagi-uyarisi-1041946379.html
brezilya
amazon ormanları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/16/1045028981_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_8a7a5a03205b0416b32277937aac908d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
brezilya, yangın, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), amazon ormanları, suç duyurusu, jair bolsonaro

Bolsonaro'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava açıldı

09:31 12.10.2021 (güncellendi: 09:32 12.10.2021)
© AAJair Bolsonaro
Jair Bolsonaro - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
Abone ol
Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amazon ormanlarının yok edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle 'insanlığa karşı suç' işlemekten suç duyurusunda bulunuldu.
Avustralyalı çevreci aktivist grubu Allrise, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında 'insalığa karşı suç' işlediği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.
Grup, Bolsonaro ve yönetimine, 'dünya çapında iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle doğrudan bağlantılı eylemler için' yasal işlem yapılmasını talep etti.

'4 bin kilometrekare ormanın tahrip edilmesinden sorumlu'

Bolsonaro yönetiminin, 'Amazon'u korumaya hizmet eden yasaları, kurumları ve bireyleri sistematik olarak ortadan kaldırmaya ya da etkisizsizleştirmeye' çalıştığını savunan aktivistler, Brezilya liderinin her yıl yaklaşık 4 bin kilometrekare (400 bin hektar) yağmur ormanının tahrip olmasından sorumlu olduğunu ve 1 Ocak 2019'da göreve başlamasından beri ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 88 oranın hızlandığını ifade etti.
Bolsonaro'nun ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

'Bu yüzyılda aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla can kaybı'

Uzmanlar, geniş çağlı ormansızlaşma nedeniyle Bolsonaro yönetiminin neden olduğu karbon emisyonu ve sera gazı salınımının, bu yüzyılda dünya çapında aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla ölüme neden olacağını tahmin ediyor.
Oxford Üniversitesi'nden hukukçu Rupert Stuart Smith, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Son birkaç yılda iklim bilimi; sera gazı emisyonları ve bunun sonucunda küresel düzeyde ortaya çıkan neticeler arasındaki belirli nedensel ilişkilerin ispatını yapabilme konusunda uzun bir yol kat etti" ifadelerini kullandı.

Daha önce 3 kez müracaat edilmişti

Diğer yandan yerel gruplar 2016'dan bu yana Bolsonaro hakkında UCM'ye 3 kez müracaat etmişti. Ancak bu, orman kaybı ile küresel insan sağlığı arasındaki bağlantı olduğunu öne süren ilk suçlama.
AllRise'ın kurucusu Johannes Wesemann, açıklamasında, "Brezilya'da neler oluyor? Aşırı ormansızlaşma. Biz de küresel iklimle arasındaki nedensel ilişkiyi anlamak istiyoruz" dedi.

'Kitlesel ormansızlaşmanın küresel ciddiyetini göstermek için'

"Çevrenin ve çevre savunucularının kasıtlı olarak yok edilmesi; tam anlamıyla Roma Statüsü'nün insanlığa karşı suç olarak tanımladığı şeydir" diye konuşan Wesemann, suç duyurusunun amacının 'herhangi bir Brezilyalı adına konuşmak değil, kitlesel ormansızlaşmanın küresel anlamdaki ciddiyetini göstermek' olduğunu dile getirdi.
Amazon yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2020
YAŞAM
Bolivyalı çevrecilerden Amazon ormanlarındaki yangınlarda artış yaşanacağı uyarısı
1 Mayıs 2020, 03:18
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce