https://tr.sputniknews.com/20211012/bolsonaro-uluslararasi-ceza-mahkemesinde-insanliga-karsi-suc-islemekten-dava-acildi-1049734234.html

Bolsonaro'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava açıldı

Bolsonaro'ya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde 'insanlığa karşı suç' işlemekten dava açıldı

Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne Amazon ormanlarının yok edilmesinde rol oynadığı gerekçesiyle... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T09:31+0300

2021-10-12T09:31+0300

2021-10-12T09:32+0300

dünya

brezilya

yangın

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

amazon ormanları

suç duyurusu

jair bolsonaro

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Avustralyalı çevreci aktivist grubu Allrise, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde (UCM) Brezilya'nın sağcı Devlet Başkanı Bolsonaro hakkında 'insalığa karşı suç' işlediği gerekçesiyle suç duyurusu yaptı.Grup, Bolsonaro ve yönetimine, 'dünya çapında iklim değişikliğinin olumsuz etkileriyle doğrudan bağlantılı eylemler için' yasal işlem yapılmasını talep etti.'4 bin kilometrekare ormanın tahrip edilmesinden sorumlu'Bolsonaro yönetiminin, 'Amazon'u korumaya hizmet eden yasaları, kurumları ve bireyleri sistematik olarak ortadan kaldırmaya ya da etkisizsizleştirmeye' çalıştığını savunan aktivistler, Brezilya liderinin her yıl yaklaşık 4 bin kilometrekare (400 bin hektar) yağmur ormanının tahrip olmasından sorumlu olduğunu ve 1 Ocak 2019'da göreve başlamasından beri ormansızlaşmanın yaklaşık yüzde 88 oranın hızlandığını ifade etti.Bolsonaro'nun ekibinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.'Bu yüzyılda aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla can kaybı'Uzmanlar, geniş çağlı ormansızlaşma nedeniyle Bolsonaro yönetiminin neden olduğu karbon emisyonu ve sera gazı salınımının, bu yüzyılda dünya çapında aşırı sıcaklığa bağlı 180 binden fazla ölüme neden olacağını tahmin ediyor.Oxford Üniversitesi'nden hukukçu Rupert Stuart Smith, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Son birkaç yılda iklim bilimi; sera gazı emisyonları ve bunun sonucunda küresel düzeyde ortaya çıkan neticeler arasındaki belirli nedensel ilişkilerin ispatını yapabilme konusunda uzun bir yol kat etti" ifadelerini kullandı.Daha önce 3 kez müracaat edilmiştiDiğer yandan yerel gruplar 2016'dan bu yana Bolsonaro hakkında UCM'ye 3 kez müracaat etmişti. Ancak bu, orman kaybı ile küresel insan sağlığı arasındaki bağlantı olduğunu öne süren ilk suçlama.AllRise'ın kurucusu Johannes Wesemann, açıklamasında, "Brezilya'da neler oluyor? Aşırı ormansızlaşma. Biz de küresel iklimle arasındaki nedensel ilişkiyi anlamak istiyoruz" dedi.'Kitlesel ormansızlaşmanın küresel ciddiyetini göstermek için'"Çevrenin ve çevre savunucularının kasıtlı olarak yok edilmesi; tam anlamıyla Roma Statüsü'nün insanlığa karşı suç olarak tanımladığı şeydir" diye konuşan Wesemann, suç duyurusunun amacının 'herhangi bir Brezilyalı adına konuşmak değil, kitlesel ormansızlaşmanın küresel anlamdaki ciddiyetini göstermek' olduğunu dile getirdi.

https://tr.sputniknews.com/20200501/bolivyali-cevrecilerden-orman-yanginlarinda-artis-yasanacagi-uyarisi-1041946379.html

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brezilya, yangın, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), amazon ormanları, suç duyurusu, jair bolsonaro