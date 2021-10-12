https://tr.sputniknews.com/20211012/brooklyn-netsin-yildizi-irving-asi-olmadigi-icin-forma-giyemeyecek-1049762600.html

Brooklyn Nets'in oyuncusu Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek

Brooklyn Nets'in oyuncusu Irving, aşı olmadığı için forma giyemeyecek

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets'in all-star oyuncusu Kyrie Irving, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olana kadar takımdan uzak... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T21:57+0300

2021-10-12T21:57+0300

2021-10-12T21:57+0300

spor

basketbol

nba

brooklyn nets

kyrie irving

koronavirüs

koronavirüs aşısı

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Brooklyn Nets'in takım genel menajeri Sean Marks yaptığı açıklamada, 29 yaşındaki Kyrie Irving'in tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti.Marks ayrıca iç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını aktardı.Brooklyn Nets, kadrosundaki Kevin Durant, James Harden ve Irving gibi yıldızlarıyla şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösteriliyor.NBA yönetimi tarafından aşı muafiyeti talebi reddedilen Golden State Warriors oyuncusu Andrew Wiggins, geçen hafta aşı olmuştu.ABD'de Kovid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.

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basketbol, nba, brooklyn nets, kyrie irving, koronavirüs, koronavirüs aşısı