https://tr.sputniknews.com/20211012/bursada-kimya-fabrikasinda-patlama-1-olu-6-yarali-1049749041.html

Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

Bursa'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T15:19+0300

2021-10-12T15:19+0300

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türkiye

bursa

ölüm

fabrika

patlama

kimya

yaralı

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Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.

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bursa, ölüm, fabrika, patlama, kimya, yaralı