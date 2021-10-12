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https://tr.sputniknews.com/20211012/bursada-kimya-fabrikasinda-patlama-1-olu-6-yarali-1049749041.html
Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı
Bursa'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T15:19+0300
2021-10-12T15:19+0300
türkiye
bursa
ölüm
fabrika
patlama
kimya
yaralı
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Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.
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bursa, ölüm, fabrika, patlama, kimya, yaralı

Bursa'da kimya fabrikasında patlama: 1 ölü, 6 yaralı

15:19 12.10.2021
© DHABursa'daki kimya fabrikası
Bursa'daki kimya fabrikası - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Bursa'da bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti. Yaralanan 6 kişi ise hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Kestel ilçesinde kimyasal ürün işleyen bir fabrikada meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı.

Bursa Valisi Yakup Canbolat, ilk belirlemelere göre organize sanayi bölgesinde bir fabrikada asit sıkışması nedeniyle patlama oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.

Ekiplerin bölgeye hareket ettiğini anlatan Vali Canbolat, "Patlamada ilk belirlemelere göre 1 işçi öldü, 6 işçi yaralandı. Yaralıların sağlık durumları iyi. AFAD , itfaiye ve güvenlik ekipleri bölgeye hareket etti. Fabrikaya müdahale ediliyor. Tespitler sürüyor. İçerinde başka işçinin olmadığını tahmin ediyoruz" ifadesini kullandı.
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