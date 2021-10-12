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https://tr.sputniknews.com/20211012/camdaki-kiz-dizisinin-afisi-nft-pazarinda-1049752439.html
Camdaki Kız dizisinin afişi NFT pazarında
Camdaki Kız dizisinin afişi NFT pazarında
OGM Pictures, NFT dünyasına giriş yaptı. Camdaki Kız dizisinin NFT afişi 18 Ekim'de satışa çıkarılacak. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:36+0300
2021-10-12T16:36+0300
dizi
camdaki kız
yaşam
nft
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Prodüksiyon şirketi OGM Pictures, NFT dünyasına giriş yaptı. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Camdaki Kız' için Dart Duvar’a alternatif bir afiş tasarlatan şirket, bu afişi Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkardı.Beyazperde'nin haberine göre, sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, 18 Ekim 2021'de satışa çıkacak. OGM Pictures, yapılacak satışlardan elde edilecek tüm gelirin HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’na bağışlanacağını açıkladı.Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız'ın kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Cihangir Ceyhan gibi isimler yer alıyor.NFT nedir?NFT (non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir.İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar.
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dizi, camdaki kız, nft

Camdaki Kız dizisinin afişi NFT pazarında

16:36 12.10.2021
© Fotoğraf : kanald.com.trGülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanan Camdaki Kız, dizi
Gülseren Budayıcıoğlu kitaplarından uyarlanan Camdaki Kız, dizi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : kanald.com.tr
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OGM Pictures, NFT dünyasına giriş yaptı. Camdaki Kız dizisinin NFT afişi 18 Ekim'de satışa çıkarılacak.
Prodüksiyon şirketi OGM Pictures, NFT dünyasına giriş yaptı. Kanal D ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Camdaki Kız' için Dart Duvar’a alternatif bir afiş tasarlatan şirket, bu afişi Carny NFT Pazaryeri’nde (carny.io) satışa çıkardı.
Beyazperde'nin haberine göre, sadece 50 adetle sınırlı olan afişler, 18 Ekim 2021'de satışa çıkacak. OGM Pictures, yapılacak satışlardan elde edilecek tüm gelirin HAYTAP Hayvan Hakları Federasyonu’na bağışlanacağını açıkladı.
Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan Camdaki Kız'ın kadrosunda Burcu Biricik, Devrim Yakut, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Cihangir Ceyhan gibi isimler yer alıyor.

NFT nedir?

NFT (non-fungible token), benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebilen ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri adı verilen dijital defterdeki bir veri birimidir.
NFT'ler sanat, ses, video, video oyunlarındaki öğeler ve diğer yaratıcı çalışma biçimlerine benzer dijital dosyaları temsil edebilir. Bu dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden kopyalanabilirken, onları temsil eden NFT'ler ise temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlarlar. Ethereum, Bitcoin Cash ve Flow gibi blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi jeton standartları vardır.
NFT'ler, dijital sanat, video oyunu öğeleri ve müzik dosyaları gibi dijital kreasyonları metalaştırmak için kullanılabilir. Ancak, orijinal dosyanın herhangi bir kopyasına erişim, jetonun sahibiyle sınırlı değildir.
İlk NFT'ler Ethereum tabanlı olup ve 2015 yılı civarında ortaya çıktı. Daha önce kripto para birimleri üzerine spekülasyon yapan aynı yatırımcılar, büyük ölçüde artan hacimlerde NFT'leri alıp satmaya başladıkça, NFT'ler için pazara olan ilginin artması spekülasyonun artmasına neden oldu.
NFT'ler çoğunlukla, hisse ispatı blok zincirinden daha fazla enerji tüketen emek ispatı blok zincirinde çalışırlar.
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