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'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum
'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum
Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:48+0300
2021-10-12T11:47+0300
yaşam
ölüm
dizi
teşkilat
çaycı hüseyin
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Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum" dedi.'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak kendisinin yaptırmadığını söyleyen Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" diye konuştu.
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ölüm, dizi, teşkilat, çaycı hüseyin

'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum

11:48 12.10.2021
© DHAÇaycı Hüseyin olarak bilinen Alparslan Özmol
Çaycı Hüseyin olarak bilinen Alparslan Özmol - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum" dedi.
'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak kendisinin yaptırmadığını söyleyen Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" diye konuştu.
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