https://tr.sputniknews.com/20211012/cayci-huseyin-illa-oleceksek-teskilat-dizisinde-olmek-isterim-teklif-bekliyorum-1049738577.html

'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum

'Çaycı Hüseyin': İlla öleceksek Teşkilat dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum

Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T11:48+0300

2021-10-12T11:48+0300

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yaşam

ölüm

dizi

teşkilat

çaycı hüseyin

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Çocuklar Duymasın' dizisindeki "Çaycı Hüseyin" karakteriyle tanınan ve sosyal medyada hakkında "Öldü" haberleri sıkça paylaşılan oyuncu Alpaslan Özmol, "İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim, teklif bekliyorum" dedi.'Öldü' haberlerinin kendisinin yaptırdığını sananların olduğunu ancak kendisinin yaptırmadığını söyleyen Özmol, "Yeni 'öldü' haberleriyle gündeme geldik. Ben anlamadım, bir çözüm bulmamız lazım. Yaşıyor muyuz? Ölüyor muyuz? bir karar verin. Adamı hasta etmeyin. Sorun bende mi onlar da mı anlamadım? İlla öleceksek 'Teşkilat' dizisinde ölmek isterim. Teklif bekliyorum, öleceksek orada ölelim" diye konuştu.

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ölüm, dizi, teşkilat, çaycı hüseyin