https://tr.sputniknews.com/20211012/cezayir-rabat-buyukelcisini-geri-cekti-1049728403.html

Cezayir, Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti

Cezayir, Rabat Büyükelçisi'ni geri çekti

Cezayir, Fas ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı sonrası Cezayir’in Rabat Büyükelçisi Abdulhamid Abdavi'yi de resmi olarak geri çektiğini duyurdu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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cezayir

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büyükelçilik

resmi gazete

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Cezayir Resmi Gazetesi'nin bugün yayımlanan sayısında, Cumhurbaşkanı tarafından 26 Eylül’de alınan karar kapsamında "Abdulhamid Abdavi’nin Fas Krallığı’ndaki Büyükelçilik görevi sonlandırılmıştır" ifadelerine yer verildi.Kararnamede Kasım 2019’dan bu yana Cezayir’in Rabat Büyükelçisi olarak görev yapan Abdavi’nin görevinin sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir detaya yer verilmedi.Konuyla ilgili kararnamede ayrıca Abdavi’nin yerine yeni bir atama yapılmadı.Cezayir, Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil'in, ülkedeki ayrılık yanlısı El-Kabail Hareketinin bağımsızlığını destekleyen açıklamaları üzerine Rabat'taki büyükelçisini 18 Temmuz’da istişare amacıyla geri çağırmıştı.Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra 24 Ağustos’ta düzenlediği basın toplantısında, "düşmanca eylemleri" nedeniyle ülkesinin Fas ile diplomatik ilişkileri kesme kararı aldığını açıklamıştı.

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afrika, cezayir, fas, büyükelçilik, resmi gazete