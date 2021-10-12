https://tr.sputniknews.com/20211012/cinde-kaza-minibus-motosikletli-surucunun-motosikletini-altindan-aldi-1049752696.html

Çin’de kaza: Minibüs, motosikletli sürücünün motosikletini ‘altından aldı’

Çin’de kaza: Minibüs, motosikletli sürücünün motosikletini ‘altından aldı’

Çin’in kuzeyinde bir motosiklet sürücüsü minibüsün kendisine şiddetle çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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multimedya

video

çin

trafik kazası

motosiklet

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Çin’de yolun karşısına geçen bir motosiklet sürücüsüne diğer taraftan gelen bir minibüs çarptı. Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin çarpmanın etkisiyle birkaç metre uzağa savrulduğu görüldü. Ancak sürücü olduğu yerde kaldı.Motosiklet ciddi şekilde hasar görürken, sürücü olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.

çin

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video, çin, trafik kazası, motosiklet