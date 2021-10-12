Çin’de kaza: Minibüs, motosikletli sürücünün motosikletini ‘altından aldı’

Çin’de yolun karşısına geçen bir motosiklet sürücüsüne diğer taraftan gelen bir minibüs çarptı. Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin çarpmanın etkisiyle birkaç metre uzağa savrulduğu görüldü. Ancak sürücü olduğu yerde kaldı.Motosiklet ciddi şekilde hasar görürken, sürücü olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.
Çin’in kuzeyinde bir motosiklet sürücüsü minibüsün kendisine şiddetle çarptığı kazadan yara almadan kurtuldu.
Çin’de yolun karşısına geçen bir motosiklet sürücüsüne diğer taraftan gelen bir minibüs çarptı. Kameraya yansıyan görüntülerde motosikletin çarpmanın etkisiyle birkaç metre uzağa savrulduğu görüldü. Ancak sürücü olduğu yerde kaldı.
Motosiklet ciddi şekilde hasar görürken, sürücü olaydan yara almadan kurtulmayı başardı.