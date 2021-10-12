https://tr.sputniknews.com/20211012/cocuklari-kovid-19-olan-aileler-maskeyi-zorunlu-tutmayan-okulu-dava-etti-1049760775.html

Çocukları Kovid-19 olan aileler, maskeyi zorunlu tutmayan okulu dava etti

Çocukları Kovid-19 olan aileler, maskeyi zorunlu tutmayan okulu dava etti

ABD'de iki aile Kovid-19 tedbirlerini uygulamadıkları gerekçesiyle iki okula dava açtı. Çocuklarının okulda da maske taktığını söyleyen aileler, okulların... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T20:51+0300

2021-10-12T20:51+0300

2021-10-12T20:53+0300

yaşam

okul

kovid-19

dava

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde çocukları yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan iki ailenin, öğrencilere maske zorunluluğu getirmeyen okul yönetimlerine dava açtıkları bildirildi. ,New York Times'ın haberine göre Shannon Jensen ve Gina Kildahl, okula maskeyle gitmelerine rağmen çocuklarının Kovid-19 kapması üzerine salgın önlemlerini uygulamayan okulları dava etti. Wisconsin'de iki ayrı federal mahkemede açılan davalarda, çocukların Kovid-19 olmasına okulların maske, karantina ve temas takibi gibi salgın önlemlerini etkin biçimde uygulamamalarının neden olduğu iddia edildi.Dosyalarda, okulların yer aldığı Waukesha ve Fall Creek okul bölgelerinin geçen yıl uygulanan maske takma zorunluluğu gibi salgın önemlerini bu yıl oylamayla kaldırdıklarına dikkat çekildi ve yetkililerin, toplum sağlığını bilerek, gereksiz yere ve mantıksızca tehdit altında bıraktıkları vurgulandı. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) geçen ay maske takma zorunluluğu bulunan okullarda, öğrenciler arasında Kovid-19 vakalarının ve salgının daha düşük olduğunu açıklamıştı.

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okul, kovid-19, dava