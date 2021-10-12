Çocukların kavgasına büyükler dahil oldu: 1 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan tartışmada büyükler araya girince sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. İhlas Haber Ajansı'na göre olayın ne olduğunu anlamak isteyerek kavganın olduğu yere gelen M.D. bıçaklandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'de çocukların kavgasına büyüklerin karışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesi Mezopotamya Mahallesi'nde çocuklar arasında başlayan tartışmada büyükler araya girince sözlü tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü.
İhlas Haber Ajansı'na göre olayın ne olduğunu anlamak isteyerek kavganın olduğu yere gelen M.D. bıçaklandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.D'ye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.