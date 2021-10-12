https://tr.sputniknews.com/20211012/daily-express-rusyanin-astrazeneca-formulunu-caldigi-haberinden-dolayi-ozur-diledi-1049763611.html

Daily Express, Rusya’nın AstraZeneca formülünü çaldığı haberinden dolayı özür diledi

Daily Express, Rusya’nın AstraZeneca formülünü çaldığı haberinden dolayı özür diledi

İngiliz Daily Express gazetesi, Rusya’nın, Sputnik V aşısını geliştirmek için AstraZeneca aşısının formülünü çaldığı iddiasını içeren haberinden dolayı özür... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T22:38+0300

2021-10-12T22:38+0300

2021-10-12T22:38+0300

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Daily Express’in internet sitesinde yayınlanan yazıda, “11 Ekim 2021 tarihli haberde yanlışlıkla, ‘Yeni bilgiye göre, Rusya AstraZeneca aşısının formülünü kopyaladı ve kendi aşısını oluşturmak için kullandı’ şeklinde bir varsayımda bulunuldu. Bunun hatalı bir bilgi olduğunu fark ettik, çünkü Sputnik V aşısını geliştiren Gamaleya Merkezi herkes tarafından biliniyor” ifadesine yer verildi.Haberde başka yanlış bilgilere de yer verildiğini kabul eden gazete, özür olarak Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’nun (RDIF) konuyla ilgili açıklamasını yayınladı.Rusya’nın AstraZeneca aşısının formülünü çalarak Sputnik V üretiminde kullandığı iddiasını ilk ortaya atan İngiliz Sun gazetesi olmuştu. Aralarında Daily Express’in de bulunduğu diğer medya ve basın kuruluşları da bu iddiayı yaymıştı. RDIF, bu iddiayı “bariz yalan” olarak nitelendirmişti.

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