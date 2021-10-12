https://tr.sputniknews.com/20211012/dc-comics-yeni-nesil-supermani-sunar-politik-cevreci-ve-biseksuel-1049736989.html

DC Comics, yeni nesil Superman'i sunar: Politik, çevreci ve biseksüel

DC Comics, yeni nesil Superman'i sunar: Politik, çevreci ve biseksüel

Orijinal Superman'in oğlu Jon Kent, temmuzda yayımlanmaya başlayan seride siyasi ve çevreci mücadeleler içinde gösterilmesinin ardından, kasım sayısında... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T11:13+0300

2021-10-12T11:13+0300

2021-10-12T11:51+0300

yaşam

lgbt

superman

oğul

biseksüel

dc comics

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049737113_0:0:681:383_1920x0_80_0_0_576b58675670cee10e97c4c9bcb86675.jpg

Amerikan popüler kültürü denince akla ilk gelenlerden Superman, yeniden doğuyor. Asıl Superman Clark Kent ile büyük aşkı Louis Lane'nin oğlu Jonathan Kent, temmuzda başlayan yeni seride çevreci ve politik olarak sunulmasının ardından bir erkek arkadaşıyla romantik ilişkiye de sokulacak. 'Bir başka beyaz heteroseksüel kurtarıcı lazım değil'Yeni nesil biseksüel Superman'e, DC Comics'in Superman serisinin yazarlarından Tom Taylor'dan "Clark Kent'i bir başka beyaz heteroseksüel kurtarıcıyla ikame etmek, fırsat kaçırmak olacaktı. Yeni Superman'in yeni mücadeleleri olmalı ki, dünyanın en güçlü insanlarından biri olarak gerçek dünya sorunlarına kafa tutabilsin" açıklaması geldi. 'Herkes kendini kahramanlarında görmeyi hak eder'Serinin çizerlerinden John Timms de açıklamasında "Clark Kent ile Louis Lane'nin oğlu, yeryüzündeki Superman Jon Kent'in hayatı 9 Kasım'da cesur bir yön alacak. Hep dediğim gibi, herkesin kahramanlara ihtiyacı vardır ve herkes kendini kahramanlarında görmeyi hak eder. Bu fikri paylaştıkları için DC Comics ve Warner Bros'a müteşekkirim" diyerek şöyle devam etti:"Superman hep umut, gerçek ve adaletin sembolüdür. Superman, arkadaşlık kurmuş olduğu Jay Nakamura ile KAL-EL'in OĞLU-5 bölümünün sayfalarında romantik bir ilişki geliştirecek. Superman, elinden gelen herkesi kurtarmaktan zihinsel ve fiziksel olarak tükenirken, Jay, Çelik Adam'a bakmak için yanında olacak. Jon Kent'i hem karmaşık modern yaşamla başa çıkarken hem de dünyayı en büyük tehditler ve kötülüklerden kurtarırken gösteren seride çalışmaktan inanılmaz onur duyuyorum. "DC Comics Yaratıcı Yetkilisi ve Yayıncısı Jim Lee de 'DC dünyasının çok boyutlu hikaye anlatımına John Kent'in kimlik arayışının da dahil olduğunu' belirtti. Kasım sayısının olay örgüsü henüz açıklanmadı, ancak DC Comics, Jon ile Jay'i öpüşürken gösteren çizimleri önceden paylaştı.'Superman olması, bir dönüm noktası'Superman ne ilk ne de son LGBT+ kahraman, ancak uzmanlar, bu kez bu kahramanın dünya kamuoyuna ABD ile özdeşleştirilerek sunulmuş Superman olmasının bir dönüm noktası oluşturduğu görüşünde. 'Superman: Yetkisiz Biyografi' kitabının yazarı Glen Weldon, "Sadece görünürlük açısından, sadece dikkat çekme açısından bile bu çok önemli bir şey" dedi. DC Comics, biseksüel Superman duyurusunu, ABD'de her yıl LGBT+ farkındalık günü olarak kutlanan (cinsiyet kimliği-cinsel yönelim bakımından) Topluma Açılma Günü'nde (National Coming Out Day) yaptı.Orman yangınlarıyla mücadele, lise katliamını önleme, sığınmacılara destekSeri temmuz ayında yayına geçtiğinden beri, Jon Kent, iklim değişikliğinin neden olduğu orman yangınlarıyla mücadele etti, bir lisede silahlı saldırı düzenlenmesini engelledi ve sığınmacıların sınırdışı edilmesini protesto etti. Bu sırada dostluk kurduğu Jay Nakamura ise gözlüklü, pembe saçlı bir muhabir.'5 yıl önce bile gerçekleştirmesi zordu'Jon'un biseksüel olduğu fikrini ortaya atmadan önce DC Comics'in bu fikri zaten değerlendirmekte olduğunu öğrenip şaşırdığını belirten Tom Taylor, "Son birkaç yılda gerçek bir değişim oldu - 10 yıl önce, 5 yıl önce bu daha zor olurdu, ama bence işler gerçekten hoş bir şekilde değişti" dedi.'Gözyaşlarına boğulan okurlarımız var'Sosyal medyadaki trollerin tepkisine rağmen, hikayeye ezici çoğunlukla olumlu karşılık bulduğunu aktaran yazar, "Bugün bu haberi okuduklarında gözyaşlarına boğulduklarını söyleyen insanlar var, kendilerini Superman'de görebileceklerini hayatlarında hiç düşünmediklerini söyleyen insanlar ki, Superman kelimenin tam anlamıyla çizgi roman aleminin en güçlü süper kahramanıdır" diye konuştu.'Her çizgi roman politiktir'Taylor, "Her bir çizgi roman hikayesinin bir şekilde politik olduğunu unutup 'çizgi romana siyaset sokma' basmakalıbını kullanacak insanlar her zaman olacak, bunlar (Marvel çizgi dizisi) X-Men'in sivil haklar hareketinin bir analojisi olduğunu fark etmeyen insanlar" vurgusunu yaparak ekledi:"O insanları da yanımızda getirmeye çalışıyoruz, ama aslen bu Superman'e umutla bakacak insanlar için yazıyoruz, 'Bu Superman benim gibi. Bu Superman bana dert olan şeyler için mücadele ediyor' diyecek insanlar için..."

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

lgbt, superman, oğul, biseksüel, dc comics