https://tr.sputniknews.com/20211012/demi-lovato-uzayli-teriminin-dunya-disi-varliklar-icin-asagilayici-oldugunu-dusunuyorum-1049735725.html
Demi Lovato: 'Uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum
Demi Lovato: 'Uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum
Ünlü şarkıcı ve aktör Demi Lovato, dünya dışı varlıklardan bahsederken 'uzaylı' sıfatının kullanılmaması gerektiğini, bunun 'aşağılayıcı' olduğunu ileri sürdü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:27+0300
2021-10-12T10:27+0300
2021-10-12T10:31+0300
yaşam
uzaylı
saldırgan
dünya dışı varlık
demi lovato
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049735698_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_74b3b7462762d9e7f8ce09e8fe68d884.jpg
Şarkıcı-aktör Demi Lovato, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini savundu.Avustralyalı yayın kuruluşu PEDESTRIAN.tv'ye röportaj veren Lovato, 'The Unidentified' (Tanımsız) isimli yeni programından söz etti.Lovato, "Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" ifadelerini kullandı.Lovato, bu yüzden 'ET demeyi tercih ettiğini' ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti.Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise detaylandırmadı.'Dünya dışı varlıklarla' ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20210928/ufo-ile-karsilasmasini-paylasan-demi-lovato-sevgi-dolu-uzaylilarin-bazisi-insanlar-arasinda-yasiyor-1049327816.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049735698_113:0:1181:801_1920x0_80_0_0_593771300cce0fdddd7e9d97bdc31093.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
uzaylı, saldırgan, dünya dışı varlık, demi lovato
Demi Lovato: 'Uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum
10:27 12.10.2021 (güncellendi: 10:31 12.10.2021)
Ünlü şarkıcı ve aktör Demi Lovato, dünya dışı varlıklardan bahsederken 'uzaylı' sıfatının kullanılmaması gerektiğini, bunun 'aşağılayıcı' olduğunu ileri sürdü.
Şarkıcı-aktör Demi Lovato, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini savundu.
Avustralyalı yayın kuruluşu PEDESTRIAN.tv'ye röportaj veren Lovato, 'The Unidentified' (Tanımsız) isimli yeni programından söz etti.
Lovato, "Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" ifadelerini kullandı.
Lovato, bu yüzden 'ET demeyi tercih ettiğini' ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti.
Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise detaylandırmadı.
'Dünya dışı varlıklarla' ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" dedi.