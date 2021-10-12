https://tr.sputniknews.com/20211012/demi-lovato-uzayli-teriminin-dunya-disi-varliklar-icin-asagilayici-oldugunu-dusunuyorum-1049735725.html

Demi Lovato: 'Uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum

Demi Lovato: 'Uzaylı' teriminin dünya dışı varlıklar için aşağılayıcı olduğunu düşünüyorum

Ünlü şarkıcı ve aktör Demi Lovato, dünya dışı varlıklardan bahsederken 'uzaylı' sıfatının kullanılmaması gerektiğini, bunun 'aşağılayıcı' olduğunu ileri sürdü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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yaşam

uzaylı

saldırgan

dünya dışı varlık

demi lovato

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Şarkıcı-aktör Demi Lovato, var oldukları iddia edilen dünya dışı varlıklara 'uzaylı' denmemesi gerektiğini savundu.Avustralyalı yayın kuruluşu PEDESTRIAN.tv'ye röportaj veren Lovato, 'The Unidentified' (Tanımsız) isimli yeni programından söz etti.Lovato, "Bence onlara uzaylı demeyi bırakmalıyız çünkü 'uzaylı', her halükarda aşağılayıcı bir terim" ifadelerini kullandı.Lovato, bu yüzden 'ET demeyi tercih ettiğini' ifade ederek, bunun aldığı ufak bir 'tüyo' olduğunu iddia etti.Ünlü şarkıcı, bu tüyoyu nerede aldığını ise detaylandırmadı.'Dünya dışı varlıklarla' ilgili en büyük yanılgıların ne olduğu yönündeki soruya yanıt veren Lovato, "Sanırım beni rahatsız eden, zararlı olduklarının ya da gelip gezegeni ele geçireceklerinin söylenmesi" dedi.

https://tr.sputniknews.com/20210928/ufo-ile-karsilasmasini-paylasan-demi-lovato-sevgi-dolu-uzaylilarin-bazisi-insanlar-arasinda-yasiyor-1049327816.html

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uzaylı, saldırgan, dünya dışı varlık, demi lovato