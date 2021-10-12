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https://tr.sputniknews.com/20211012/dogumu-geciken-kediye-sezaryen-yapildi-1049737374.html
Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı
Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı
İzmir’in Tire ilçesinde, yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:13+0300
2021-10-12T11:13+0300
yaşam
izmir
kedi
köpek
doğum
hamile
hayvansever
sezaryen
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Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz’a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı. Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü. Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı. Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55. ve 65. günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65. günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.
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izmir, kedi, köpek, doğum, hamile, hayvansever, sezaryen

Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı

11:13 12.10.2021
© YAKUP FATİH ŞAŞMAZDoğumu geciken kediye sezaryen yapıldı
Doğumu geciken kediye sezaryen yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© YAKUP FATİH ŞAŞMAZ
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İzmir’in Tire ilçesinde, yavrusu doğum kanalına sıkıştığı için doğumu geciken kedi, veteriner kliniğinde uygulanan sezaryen ile sağlıklı 5 yavru dünyaya getirdi.
Tire ilçesinde yaşayan hayvansever Elif Şaşmaz’a ait "Gofret" isimli hamile kedi, vakti gelmiş olmasına rağmen doğum yapamadı. Kedisinin içinde bulunduğu zor durumu farkeden Şaşmaz, doğum kanalında bir sorun olduğunu gördü. Gofret, sahipleri tarafından vakit kaybetmeden veterinere götürüldü.
Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla ve İsmail Zilci çiftinin muayene ettiği kedi ve yavruları için sezaryen kararı alınarak zamana karşı yarış başladı. Bir saat süren başarılı sezaryen operasyonu ile anne kedi ve 5 yavrusu kurtarıldı. Anne kedi Gofret, veterinerler çiftin yardımıyla yavrularını emzirmeye başladı.
Cerrahi Bilim Uzmanı Veteriner Sıla Zilci, kedilerin doğum sürecinin 55. ve 65. günler arasında olduğunu belirterek, "Bu anne kedimiz gebeliğinin 65. günündeymiş ve hala doğuramamış. Kedi sahipleri, yavrulardan birinin doğum kanalına sıkıştığını fark etmiş. Acil sezaryene almamız gerekti. Tüm yavruları sezaryenle kurtardık. Hepsinin sağlık durumu gayet iyi" dedi.
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