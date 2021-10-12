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Döviz büroları çalışma düzeninde değişiklik
Döviz büroları çalışma düzeninde değişiklik
Döviz büroları çalışma düzeninde değişiklik yapıldı. Buna göre A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 10 milyon TL'ye, B grubu yetkililerin 5... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T12:22+0300
2021-10-12T12:22+0300
ekonomi
değişiklik
döviz
ekonomi
çalışma
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alnında düzenlemeler yapıldı.Buna göre, B grubu yetkili müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek.Bu müesseseler, kıymetli madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri de yapabilecek.Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler, kendi nam ve hesaplarına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirebilecekler ancak müşterileri nam veya hesabına vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecekler.Yetkili müesseseler Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemeyecekler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamayacaklar.Ödenmiş sermaye şartı artırıldıTebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak.Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon TL'nin toplamından oluşacak.A grubu ve B grubu yetkili müesseseler sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirecekler. Bu tarihe kadar sermaye şartını yerine getirmeyen müesseslere 90 gün ek süre verilecek. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen müesseslerin izni başka uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecek.Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamayacak. Müesseselerin unvan değişiklikleri, hisse devirleri, aynı faaliyet bölgesi haricinde yapacakları merkez veya şube adres değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi olacak.Yabancı para transferinde düzenlemeYetkili müesseseler tarafından yapılan yabancı para transferlerine yönelik hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre, yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecek.Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz veya kâr payı işletilemeyecek, yabancı para alım satım işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.Kıymetli maden alım satım işlemlerinde kıymetli maden bedelinin bankalar veya transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.
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değişiklik, döviz, ekonomi, çalışma

Döviz büroları çalışma düzeninde değişiklik

12:22 12.10.2021
© DHADöviz bürosu
Döviz bürosu - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Döviz büroları çalışma düzeninde değişiklik yapıldı. Buna göre A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 10 milyon TL'ye, B grubu yetkililerin 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yabancı para transferinde de düzenleme yapıldı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler olan döviz bürolarının çalışma düzenine ilişkin yönetmelikte değişiklikler yaptı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde değişiklikler yapan tebliğe göre, B grubu yetkili müesseselerin faaliyet alnında düzenlemeler yapıldı.
Buna göre, B grubu yetkili müesseseler, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ziynet, sikke ve benzeri basılı altınlar ile 1 kilogramın altındaki bar şeklinde standart işlenmemiş altınların (24 ayar ve üstü) fiziki alım satımını yapabilecek.
Bu müesseseler, kıymetli madenler ve taşlar ile standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalini, ihracını ve Borsada sürdürülmekte olan kıymetli maden ve taşlara ilişkin işlemleri de yapabilecek.
Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda tanımlanan yetkili müesseseler, kendi nam ve hesaplarına bankalarla vadeli işlem gerçekleştirebilecekler ancak müşterileri nam veya hesabına vadeli işlem ve kredi kartı ile işlemler yapamayacaklar, yapacakları işlemleri herhangi bir şekilde taksitlendiremeyecekler.
Yetkili müesseseler Türk parası, yabancı para, bunlarla ödemeyi sağlayan belgeler veya kıymetli madenler ile bunlardan imal veya bunları muhtevi eşyaları veya herhangi bir menkul, gayrimenkulü emanet olarak kabul edemeyecekler ve kısa süreli dahi olsa başkası adına saklayamayacaklar.

Ödenmiş sermaye şartı artırıldı

Tebliğle, A grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı 5 milyon TL'den 10 milyon TL'ye B grubu yetkili müesseselerin ödenmiş sermaye şartı ise 1 milyon TL'den 5 milyon TL'ye çıkarıldı. Yetkili müesseselerin öz kaynaklar toplamı tutarının, asgari ödenmiş sermaye tutarının altına düşmemesi zorunlu olacak.
Asgari ödenmiş sermaye tutarı, her bir yetkili müessese için belirlenen bu tutarlar ile şubesi bulunan yetkili müesseselerde her bir şube için 2 milyon TL'nin toplamından oluşacak.
A grubu ve B grubu yetkili müesseseler sermaye şartını 31 Aralık 2022 tarihine kadar yerine getirecekler. Bu tarihe kadar sermaye şartını yerine getirmeyen müesseslere 90 gün ek süre verilecek. Süre sonunda yükümlülüklerini yerine getirmeyen müesseslerin izni başka uyarıya gerek kalmaksızın iptal edilecek.
Yetkili müesseselerin merkez ve şubeleri, Bakanlığa bildirdikleri adresleri dışında bir yerde faaliyette bulunamayacak. Müesseselerin unvan değişiklikleri, hisse devirleri, aynı faaliyet bölgesi haricinde yapacakları merkez veya şube adres değişiklikleri Bakanlığın iznine tabi olacak.

Yabancı para transferinde düzenleme

Yetkili müesseseler tarafından yapılan yabancı para transferlerine yönelik hükümler yeniden düzenlendi. Buna göre, yabancı para alım satım hesapları, yabancı para alım satım işlemi veya bu işlemlere ilişkin tutarların söz konusu hesaplara aktarılması dışında herhangi bir iş ve işlem için kullanılamayacak veya teminat olarak gösterilemeyecek.
Yabancı para alım satım hesaplarına her ne ad altında olursa olsun faiz veya kâr payı işletilemeyecek, yabancı para alım satım işlemlerinde yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.
Kıymetli maden alım satım işlemlerinde kıymetli maden bedelinin bankalar veya transfer gerçekleştirebilen kuruluşlar aracılığıyla transfer edilmesi durumunda yetkili müesseseye ait olmayan banka hesapları kullanılamayacak.
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