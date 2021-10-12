https://tr.sputniknews.com/20211012/dunyanin-en-guclu-anteni-kullanildi-19-kirmizi-cuce-yildizdan-dordunde-yasam-sinyali-1049741656.html

Dünyanın en güçlü anteni kullanıldı: 19 Kırmızı Cüce Yıldız'dan dördünde yaşam sinyali

Dünyanın en güçlü anteni kullanıldı: 19 Kırmızı Cüce Yıldız'dan dördünde yaşam sinyali

Gezegen araştırmalarında dünyanın en güçlü radyo antenini kullanan gökbilimciler, 19 Kırmızı Cüce Yıldız’dan dördünde yaşam sinyali tespit etti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T12:55+0300

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yaşam

uzay

araştırma

gezegen

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Avustralya'daki Queensland Üniversitesi’nden bilim insanları, Dünya dışında yaşam bulma araştırmaları için yeni bir yönteme başvurdu.Hollanda'da bulunan Düşük Frekans Dizisi (LOFAR) adı verilen dünyanın en güçlü antenini kullanan araştırmacılar, ötegezegenden gelen radyo dalgalarını ilk kez tespit edebildiklerini duyurdu. Araştırmacılar, uzak yıldızlardan gelen radyo sinyallerinin tespitinin, bu yıldızların etrafında dönen gezegenleri bulmanın bir yolu olduğunu ve bu yeni yöntemin radyo astronomisini için yeni kapılar açtığını belirtiyor. Çalışmalar sonucunda, Dünya'dan 165 ışıkyılı uzaklığında olan 19 Kırmızı Cüce Yıldız keşfedildi. Bu yıldızlardan 4'ünün yörüngeleri etrafında da gezegenler olduğuna dair sinyaller tespit edildi.Araştırmanın başyazarı Dr. Benjamin Pope, sonuçların bilinenler dışındaki yıldızların yörüngesindeki 'dünyaların' araştırılmasında yeni teknikler keşfedilmesini sağlayacağını söyledi.Hollanda Radyo Astronomi Enstitüsü tarafından üretilen LOFAR'ın Birleşik Krallık'tan İtalya'ya kadar Avrupa'nın her yerinde istasyonları bulunuyor. Araştırma Nature Astronomy dergisinde yayınlandı.

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uzay, araştırma, gezegen