https://tr.sputniknews.com/20211012/en-ucuz-yeni-iphoneun-ne-zaman-cikacagi-belli-oldu-1049754091.html

En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’

En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’

Uygun fiyatlı yeni nesil Apple iPhone SE model akıllı telefonların önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürüleceği ileri sürüldü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T17:17+0300

2021-10-12T17:17+0300

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MyDrivers sitesinin kendi kaynağına atıfla paylaştığı habere göre uygun fiyatlı Apple iPhone SE’nin yeni nesil aygıtları, önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.Gelecek yıl çıkarılacak cihazların dış görünümü saklı tutulurken, iPhone SE’nin yüz tanıma sisteminin de bulunacağı büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Şimdiki iPhone SE modeli ise 4.7 inç ekrana sahip ve Touch ID sensörü ile donatılmış durumda.Yeni nesil iPhone SE’nin IP67 sınıflı toz ve nem koruması olacağı da biliniyor. 5G desteğinin de bulunacağı yeni nesil aygıtın verimliliği ise muhtemelen yeni işlemci A15 ile sağlanacak.Apple’ın önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE’nin fiyatı gizli tutuluyor.

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