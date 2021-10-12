Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211012/en-ucuz-yeni-iphoneun-ne-zaman-cikacagi-belli-oldu-1049754091.html
En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
Uygun fiyatlı yeni nesil Apple iPhone SE model akıllı telefonların önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürüleceği ileri sürüldü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:17+0300
2021-10-12T17:17+0300
yaşam
apple
iphone
akıllı telefon
model
fiyat
telefon
ucuz
ekran
üretim
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/01/1041840130_0:0:1001:563_1920x0_80_0_0_5a2c922ef04ed24acb43821f08c61da1.jpg
MyDrivers sitesinin kendi kaynağına atıfla paylaştığı habere göre uygun fiyatlı Apple iPhone SE’nin yeni nesil aygıtları, önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.Gelecek yıl çıkarılacak cihazların dış görünümü saklı tutulurken, iPhone SE’nin yüz tanıma sisteminin de bulunacağı büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Şimdiki iPhone SE modeli ise 4.7 inç ekrana sahip ve Touch ID sensörü ile donatılmış durumda.Yeni nesil iPhone SE’nin IP67 sınıflı toz ve nem koruması olacağı da biliniyor. 5G desteğinin de bulunacağı yeni nesil aygıtın verimliliği ise muhtemelen yeni işlemci A15 ile sağlanacak.Apple’ın önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE’nin fiyatı gizli tutuluyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/avrupanin-en-buyuk-apple-magazasi-istanbulda-aciliyor-1049707670.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104184/01/1041840130_69:0:884:611_1920x0_80_0_0_71f95dc5ee0f9594c8a08f86214fddd9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
apple, iphone, akıllı telefon, model, fiyat, telefon, ucuz, ekran, üretim, iphone se, paylaşım

En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’

17:17 12.10.2021
© AFP 2021iPhone SE 2020
iPhone SE 2020 - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021
Abone ol
Uygun fiyatlı yeni nesil Apple iPhone SE model akıllı telefonların önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürüleceği ileri sürüldü.
MyDrivers sitesinin kendi kaynağına atıfla paylaştığı habere göre uygun fiyatlı Apple iPhone SE’nin yeni nesil aygıtları, önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürülecek.
Gelecek yıl çıkarılacak cihazların dış görünümü saklı tutulurken, iPhone SE’nin yüz tanıma sisteminin de bulunacağı büyük 6.1 inç ekrana sahip olacağı ileri sürülüyor. Şimdiki iPhone SE modeli ise 4.7 inç ekrana sahip ve Touch ID sensörü ile donatılmış durumda.
Yeni nesil iPhone SE’nin IP67 sınıflı toz ve nem koruması olacağı da biliniyor. 5G desteğinin de bulunacağı yeni nesil aygıtın verimliliği ise muhtemelen yeni işlemci A15 ile sağlanacak.
Apple’ın önümüzdeki yılın ilkbaharında piyasaya sürmesi beklenen üçüncü nesil iPhone SE’nin fiyatı gizli tutuluyor.
Apple Bağdat Caddesi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
TÜRKİYE
Avrupa'nın en büyük Apple mağazası İstanbul'da açılıyor
Dün, 13:21
032001
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:33Enez sahili açıklarında 2 hortum oluştu
18:29İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek
18:28'5 çocuğun öldüğü servisin kapısı iple bağlıydı' iddiası
18:22Taksim Meydanı’nda nostaljik otobüs sergisi
18:16ABD Ankara Büyükelçiliği: Karkamış'ta Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınıyoruz
18:12Unkapanı Kavşağı yenileme çalışması sırasında İSKİ'ye ait boru patladı: Trafik sıkışıklığına dikkat
18:10İzmir'de metro ve tramvay işçileri grev kararı aldı
18:08'La Casa de Papel'in 'Berlin'i Pedro Alonso İstanbul'da
18:04Fransa’da dizel yakıt fiyatı rekor kırdı
18:01Uygulama noktasında durdurulan araçta 1,5 milyon TL değerinde eroin ele geçirildi
17:52Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
17:50'Emniyet müdür yardımcısı, polisi dövdü' iddiasına soruşturma
17:49La Palma'da 700'den fazla kişi için tahliye emri
17:37Lupin dizisine özenip hırsızlık yapmaya çalışan adam ağlayarak suçunu itiraf etti
17:35Acıyıp evine aldığı cezaevi arkadaşı tarafından hastanelik edildi
17:26Beyrut Limanı'ndaki patlamayla ilgili soruşturma yeniden askıya alındı
17:19Avrupa Konseyi Başkanı Michel, Ukrayna'da kurulacak askeri eğitim misyonunun detaylarını açıkladı
17:19Biden'ın hayatını kurtarmasına rağmen geride bırakılan Afgan çevirmen, nihayet ülkeden çıktı
17:17En ucuz yeni iPhone'un ne zaman çıkacağı ‘belli oldu’
17:09Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek