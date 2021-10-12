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Erdoğan, gençlerle şarkı söyledi: 'Gül döktüm yollarına'
Erdoğan, gençlerle şarkı söyledi: 'Gül döktüm yollarına'
Adana Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle birlikte şarkılar söyledi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T11:25+0300
2021-10-12T11:25+0300
2021-10-12T11:45+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
adana
şarkı
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Erdoğan Adana'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında gençlerle bir araya gelerek Tarkan'ın 'Gül Döktüm Yollarına' şarkısını söyledi.Erdoğan, gençler tarafından hazırlanan orkestraya ve diğer katılımcı gençlere eşlik etti.
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recep tayyip erdoğan, adana, şarkı
Erdoğan, gençlerle şarkı söyledi: 'Gül döktüm yollarına' 11:25 12.10.2021 (güncellendi: 11:45 12.10.2021)
Adana Gençlik Buluşması'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gençlerle birlikte şarkılar söyledi.
Erdoğan Adana'da gerçekleştirdiği ziyaretler kapsamında gençlerle bir araya gelerek Tarkan'ın 'Gül Döktüm Yollarına' şarkısını söyledi.
Erdoğan, gençler tarafından hazırlanan orkestraya ve diğer katılımcı gençlere eşlik etti.