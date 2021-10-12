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https://tr.sputniknews.com/20211012/esenlerde-yangin-mahallelinin-actigi-carsafa-atladilar--1049758840.html
Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar
Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar
İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T19:42+0300
2021-10-12T19:55+0300
türkiye
istanbul
yangın
esenler
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İstanbul Esenler'de bulunan 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri öğleden sonra 15.00 civarında yanmaya başladı yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi
türkiye
istanbul
esenler
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istanbul, yangın, esenler

Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar

19:42 12.10.2021 (güncellendi: 19:55 12.10.2021)
© DHAEsenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı.
Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı.
İstanbul Esenler'de bulunan 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri öğleden sonra 15.00 civarında yanmaya başladı yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı.
Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı.
Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.
Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi
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