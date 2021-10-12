https://tr.sputniknews.com/20211012/esenlerde-yangin-mahallelinin-actigi-carsafa-atladilar--1049758840.html

Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar

Esenler'de yangın: Mahallelinin açtığı çarşafa atladılar

İstanbul Esenler'de 5 katlı binanın girişinde bulunan elektrik saatlerinde yangın çıktı. Üst katta mahsur kalan 3'ü çocuk 4 kişi, mahalle sakinlerinin açtığı... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T19:42+0300

2021-10-12T19:42+0300

2021-10-12T19:55+0300

türkiye

istanbul

yangın

esenler

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İstanbul Esenler'de bulunan 5 katlı binanın girişindeki elektrik saatleri öğleden sonra 15.00 civarında yanmaya başladı yanmaya başladı. Binayı yoğun duman sarınca üst kattakiler mahsur kaldı. Dumanın dairelerine dolduğu birinci kattakiler pencere ve balkonlardan mahalle sakinlerinin açtığı çarşafa atladı. İlk atlayan çocuk çarşafın ardından yere düştü. Daha sonra diğer çocuklar ve anne aşağıya atladı. Yaşanan can pazarı saniye saniye kameraya yansıdı. Mahalle sakinleri bir yandan da yangın söndürme tüpleri ile alevlere müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye yangını tamamen kontrol altına aldı.Hastaneye kaydırılan 4 kişinin durumunun iyi olduğu belirtildi

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esenler

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istanbul, yangın, esenler