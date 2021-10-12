Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211012/esini-kiralik-kobrayla-oldurdu-1049751286.html
Eşini 'kiralık kobrayla' öldürdü
Eşini 'kiralık kobrayla' öldürdü
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir adam, eşini kiraladığı kobra yılanıyla öldürdü. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:17+0300
2021-10-12T16:17+0300
yaşam
hindistan
kerala
cinayet
kobra
soruşturma
kadın cinayeti
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102711/40/1027114062_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_108b388e1108575f0bd3454775aec15f.jpg
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kollam kentinde bir mahkeme, 32 yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, 25 yaşındaki eşi Uthra'yı uyurken üzerine kobra salarak ve yılanı ısırtarak öldürmekten suçlu buldu.Kararda, ısırık izleri arasındaki farkı ortaya koyan bir testin bulguları etkili oldu. Testte, yılanın kendiliğinden ısırması ve zorla ısırtılması arasındaki fark ortaya koyuldu.Savcılık idam cezası istediÖte yandan savcılık, Sooraj hakkında idam cezası talep ederken, Sooraj'ın alacağı ceza bir sonraki duruşmada belli olacak.Sooraj, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. (cinayet), 328. (zarar vermek için ilaç uygulamak), 307. (cinayete teşebbüs) ve 201. (delil karartma) maddelerinden suçlu bulundu.Olay, Uthra'nın daha önce yılan sokması nedeniyle tedavi gördüğü evinde ölümcül bir ısırık almasıyla başladı.Soruşturma, ikinci ısırığın eşi tarafından kobra yılanı kullanılarak gerçekleştirildiğini gösterdi. Uthra, ilk ısırıktan sonra hayatta kalmayı başarsa da ikincisi ölümle neticelendi.Uthra'nın ailesi karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Mahkemede hazır bulunan Uthra'nın babası Rajasenan, "Nihayet kızım adalete kavuştuğu için mutluyum. Sooraj'ın azami cezayı alacağı beklentisindeyiz. Başka hiçbir ebeveynin bizim yaşadığımızı yaşamaması için dua ediyoruz" dedi.Kerala Emniyet Müdürü Anıl Kant, olayı soruşturan Özel Soruşturma Ekibi'ni (SİT) olaya dönük bilimsel yaklaşımları ve mahkumiyetin sağlanması konusunda tebrik etti.'Cinayeti çözmek için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği'Kant, "Bu, bir cinayetin gizemini ortadan kaldırmak için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği. S. Harishankar öncülüğündeki ekip mükemmel bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.Diğer yandan davanın neticelenmesi 17 ay sürdü.Soruşturma ekibinin başındaki polis Harishankar, "Doğal (kazara) ısırıklarda izler 1.7 ila 1.8 santimetreye yayılır, ancak Uthra'da bu 2.3 ila 2.8 santimetreydi. Bu kesinlikle kobra üzerinde baskı yaratıldığını gösteriyor" diye konuştu.Yılanı bir hafta aç bırakmışPolis, ayrıca otopsisi sırasında ölü yılanın, daha agresif hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının da tespit edildiğini belirtti. Harishankar, Uthra'nın bağırsağında uyku ilacı bulunduğunu da sözlerine ekledi.Sooraj'ın ailesi, polisleri yanıltmak amacıyla Uthra'nın erkek kardeşinin, mirası paylaşmamak için babasının mülkünü gasp etmek istediğini iddia etti.Soruşturma sırasında SIT, yılanın bölgedeki Suresh adında bir satıcıdan alındığını keşfetti. Suresh, Sooraj'ı yılanı zaptedebilmesi için eğittiğini ve ona yılan tedarik ettiğini söyledi. Sooraj, bir yılan Suresh'ten bir çıngıraklı yılan bir de kobra yılanı kiralamıştı.Sooraj, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ederek eşi Uthra'ya uyku ilacı içirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını ifade etti.Soruşturmaya göre, mart ayında yaşanan ilk saldırıda çıngıraklı yılan tarafından ısırılan kadın tam 52 gün boyunca yatalak kaldı ve estetik ameliyat geçirdi. Mayıs ayındaki ikinci olayda ise Sooraj, kobra yılanını kullandı ve Uthra hayatını kaybetti.Bunun yanı sıra Uthra'nın ailesi, Sooraj'ın babası, annesi ve kız kadeşinin çeyiz anlaşmazlığı kızlarına eziyet ettiğini anlattı. Tamamı ev içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.
hindistan
kerala
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102711/40/1027114062_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_692a622d14fd9701272f71b596b47ebe.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
hindistan, kerala, cinayet, kobra, soruşturma, kadın cinayeti

Eşini 'kiralık kobrayla' öldürdü

16:17 12.10.2021
© Flickr / Michael RansburgKobra yılanı
Kobra yılanı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Flickr / Michael Ransburg
Abone ol
Hindistan'ın Kerala eyaletinde bir adam, eşini kiraladığı kobra yılanıyla öldürdü.
Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Kollam kentinde bir mahkeme, 32 yaşındaki P. Sooraj isimli bir adamı, 25 yaşındaki eşi Uthra'yı uyurken üzerine kobra salarak ve yılanı ısırtarak öldürmekten suçlu buldu.
Kararda, ısırık izleri arasındaki farkı ortaya koyan bir testin bulguları etkili oldu. Testte, yılanın kendiliğinden ısırması ve zorla ısırtılması arasındaki fark ortaya koyuldu.

Savcılık idam cezası istedi

Öte yandan savcılık, Sooraj hakkında idam cezası talep ederken, Sooraj'ın alacağı ceza bir sonraki duruşmada belli olacak.
Sooraj, Hindistan Ceza Kanunu'nun 302. (cinayet), 328. (zarar vermek için ilaç uygulamak), 307. (cinayete teşebbüs) ve 201. (delil karartma) maddelerinden suçlu bulundu.
Olay, Uthra'nın daha önce yılan sokması nedeniyle tedavi gördüğü evinde ölümcül bir ısırık almasıyla başladı.
Soruşturma, ikinci ısırığın eşi tarafından kobra yılanı kullanılarak gerçekleştirildiğini gösterdi. Uthra, ilk ısırıktan sonra hayatta kalmayı başarsa da ikincisi ölümle neticelendi.
Uthra'nın ailesi karara ilişkin memnuniyetini dile getirdi. Mahkemede hazır bulunan Uthra'nın babası Rajasenan, "Nihayet kızım adalete kavuştuğu için mutluyum. Sooraj'ın azami cezayı alacağı beklentisindeyiz. Başka hiçbir ebeveynin bizim yaşadığımızı yaşamaması için dua ediyoruz" dedi.
Kerala Emniyet Müdürü Anıl Kant, olayı soruşturan Özel Soruşturma Ekibi'ni (SİT) olaya dönük bilimsel yaklaşımları ve mahkumiyetin sağlanması konusunda tebrik etti.

'Cinayeti çözmek için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği'

Kant, "Bu, bir cinayetin gizemini ortadan kaldırmak için bilimsel yöntemlerin nasıl uygulanabileceğinin parlak bir örneği. S. Harishankar öncülüğündeki ekip mükemmel bir iş çıkardı" ifadelerini kullandı.
Diğer yandan davanın neticelenmesi 17 ay sürdü.
Soruşturma ekibinin başındaki polis Harishankar, "Doğal (kazara) ısırıklarda izler 1.7 ila 1.8 santimetreye yayılır, ancak Uthra'da bu 2.3 ila 2.8 santimetreydi. Bu kesinlikle kobra üzerinde baskı yaratıldığını gösteriyor" diye konuştu.

Yılanı bir hafta aç bırakmış

Polis, ayrıca otopsisi sırasında ölü yılanın, daha agresif hale getirilmek üzere bir hafta boyunca aç bırakıldığının da tespit edildiğini belirtti. Harishankar, Uthra'nın bağırsağında uyku ilacı bulunduğunu da sözlerine ekledi.
Sooraj'ın ailesi, polisleri yanıltmak amacıyla Uthra'nın erkek kardeşinin, mirası paylaşmamak için babasının mülkünü gasp etmek istediğini iddia etti.
Soruşturma sırasında SIT, yılanın bölgedeki Suresh adında bir satıcıdan alındığını keşfetti. Suresh, Sooraj'ı yılanı zaptedebilmesi için eğittiğini ve ona yılan tedarik ettiğini söyledi. Sooraj, bir yılan Suresh'ten bir çıngıraklı yılan bir de kobra yılanı kiralamıştı.
Sooraj, tutuklandıktan sonra suçunu itiraf ederek eşi Uthra'ya uyku ilacı içirdikten sonra kiraladığı kobra yılanını üzerine saldığını ifade etti.
Soruşturmaya göre, mart ayında yaşanan ilk saldırıda çıngıraklı yılan tarafından ısırılan kadın tam 52 gün boyunca yatalak kaldı ve estetik ameliyat geçirdi. Mayıs ayındaki ikinci olayda ise Sooraj, kobra yılanını kullandı ve Uthra hayatını kaybetti.
Bunun yanı sıra Uthra'nın ailesi, Sooraj'ın babası, annesi ve kız kadeşinin çeyiz anlaşmazlığı kızlarına eziyet ettiğini anlattı. Tamamı ev içi şiddet suçlamasıyla tutuklandı.
000210
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
16:58Üniversite öğrencileri uzay keşif aracı üretti: 'Yazılım ve tasarımı bize ait, tamamı yerli'
16:57Bir eski Facebook çalışanı daha ifşaatçı oldu: 'Elimi kana buladım'
16:48Birleşmiş Milletler: Yunanistan'dan geri itilen göçmenler için endişeliyiz
16:47Kulüp Başkanı: Keşke Tarsus İdman Yurdu'na başkan olmasaydım, keşke inek alıp besleseydim
16:44S-400 sistemleri, simüle edilmiş düşman hedeflerini imha etti
16:36Camdaki Kız dizisinin afişi NFT pazarında
16:35Nuland'la görüşen Ryabkov: ABD ile Rusya arasında diplomatik konularda kriz potansiyeli sürüyor
16:29Kuveyt'te ilk kez kadınlar orduda görev alabilecek
16:21Ronaldo ile Valencia'nın sahibi Lim arasında işbirliği
16:19Norveç'te Solberg dönemi bu hafta sona eriyor
16:17Eşini 'kiralık kobrayla' öldürdü
16:10‘Rusya-Türkiye ticaret hacmi Ocak-Ağustos’ta yüzde 57.7 artarak 20.73 milyar dolara ulaştı’
16:10IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
16:10Taksi bulamayan turist isyan etti, taksici trafikten men edildi
16:04Hidayet Türkoğlu: Bizi eleştirenlerin bugüne kadar neler yaptıklarını merak ediyoruz
15:59Sağlık Bakanlığı'nın aşı rehberinde güncelleme
15:51İYİ Partili Özkan: Taksici, Anadolu yakasına geçirdiği müşteriden 400 dolar vize ücreti almış
15:48Binali Yıldırım bir anısını anlattı: Teyze 'Evladım, sen bakan olmuşsun ama cahil kalmışsın' dedi
15:43AİHM, istismar davasını reddetti: Vatikan'ın egemen dokunulmazlığı var
15:39Reuters: Gmail'e erişim sorunu yaşanıyor