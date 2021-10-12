https://tr.sputniknews.com/20211012/f1-kupa-toreninde-patlatilan-prosecco-icin-ozel-izin-verdigi-belirtilen-soyludan-aciklama-1049734774.html

F1 kupa töreninde patlatılan Prosecco için özel izin verdiği belirtilen Soylu'dan açıklama

F1 kupa töreninde patlatılan Prosecco için özel izin verdiği belirtilen Soylu'dan açıklama

Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için özel izin verdiği ifade edilen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T10:00+0300

2021-10-12T10:00+0300

2021-10-12T16:55+0300

spor

türkiye

formula 1

şampanya

kupa

tören

gazoz

süleyman soylu

içişleri bakanlığı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0b/1049704923_0:15:640:375_1920x0_80_0_0_c671b9c081c8dbb220ce69a8f4d92f49.jpg

Geçen sene kutlamalar sırasında ilk üç sırayı alan pilotlara gazoz verilen Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinde, bu yıl İtalyan köpüklü şarabı Prosecco açıldı.Gelişmeyi dün kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımla duyuran gazeteci Fatih Altaylı, "Podyumdaki pilotlar bu kez gazoz ile değil Prosecco ile kutladılar. Ferrari kürsüde yoktu ama Prosecco’nun markası Ferrari idi" dedi.Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök de bu kararın perde arkasıyla ilgili olarak Intercity Başkanı Vural Ak ile konuştu. Özkök, Ak'ın açıklamalarını şöyle aktardı:"Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı. 'Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.' Peki bu defa nasıl çözüldü? Beni şaşırtan bir cevap verdi: Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş. Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."Soylu'dan açıklamaBu ifadelerin birçok mecrada haber olmasının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi. Kişisel Twitter hesabında paylaşımda bulunan Soylu, "Bugün Sayın Ertuğrul Özkök’ün köşesinde, 'Formula 1 Yarışı ile ilgili kutlama detaylarının, İçişleri Bakanı’nın özel izni ile gerçekleştiği' ifade edilmektedir. Ben de ilk kez duydum" dedi.Geçen sene ne olmuştu?2020 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara patlatmaları için şampanya yerine gazoz verilmişti. Gazozun şampanya şişesine doldurulduğunu belirten Mercedes Formula 1 takımının CEO’su Toto Wolff, esprili bir dille "Geri dönüş uçağında gazoz dışında bir şeyle kutlama yapacağız” demişti.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, formula 1, şampanya, kupa, tören, gazoz, süleyman soylu, içişleri bakanlığı