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Fatih’in Fermanı Londra’da satışta
Fatih’in Fermanı Londra’da satışta
Fatih Sultan Mehmed tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği 1462 yılına ait ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:30+0300
2021-10-12T13:30+0300
yaşam
ingiltere
londra
ferman
fatih sultan mehmed
osmanlı devleti
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Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılı olan ferman, 'Bismillah' ile başlıyor.Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı, kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde ise Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda, Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları’nın da onayları var.Açılışı yaklaşık 1 milyon liraFermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20.5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.
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ingiltere, londra, ferman, fatih sultan mehmed, osmanlı devleti

Fatih’in Fermanı Londra’da satışta

13:30 12.10.2021
© DHAFatih’in Fermanı Londra’da satışta
Fatih’in Fermanı Londra’da satışta - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Fatih Sultan Mehmed tarafından Vezir-i Azam Zağanos Paşa’nın imaretleri için verdiği 1462 yılına ait ferman, İngiltere’nin başkenti Londra’da müzayedeye çıkıyor.
Arapça el yazısı ve siyah mürekkeple yazılı olan ferman, 'Bismillah' ile başlıyor.
Merhum Zağanos Paşa’nın vakfı yazısı, kırmızı bir dokuma ile kısmen güçlendirilmiş. Yazıların altında fermana tanık olanların imzası var. Fermanın üzerinde ise Fatih Sultan Mehmet’in tuğrası var. 1-10 Cemaziyelevvel 866 (01-10 Şubat 1462) tarihindeki fermanda, Zağanos Paşa’nın Balıkesir’de yaptırdığı imaret için Saruhan Sancağı’na bağlı Danişmendli, Süleymanlı Büyük Meder, Küçük Meder, Maracaviran, Numanlı köyleri ile Balıkesir’e bağlı At ve Türkeli köyleri ile yine Balıkesir’de Bakırcılar ve Mellahlar çarşısında vakfettiği dükkanların Fatih tarafından koruma altına alındığı ilan ediliyor. Ferman da tanık olarak Kirmastı Kadısı, Beytülmal Müfettişi, Evkaf Nazırı, Mihaliç ve Balıkesir Kadıları’nın da onayları var.

Açılışı yaklaşık 1 milyon lira

Fermanın satışını yapan mezat sahibi Plakas Auctions, fermanın 114 santim uzunluğunda ve 20.5 santim genişliğinde, 21 kat, kırmızı tekstil ile kısmi güçlendirmeler yapılmış bir eser olduğunu belirtirken açılış fiyatının da 80 bin paund (980 bin TL) olduğunu söylüyor.
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