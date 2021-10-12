Fatih’te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun: 'Ben olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum'

“Toplamda 6 kişiler. Biri arabada nöbet tutuyor yan tarafta diğerini diğer sokağa gönderiyorlar. 4 kişide dükkana saldırıyor. Olay 04.50’de oluyor. Yaklaşık verdikleri zarar 100 kg mal. Kasayla beraber 100 bin dolar zararımız var. İtalyan gümüşü zincirimizi çalıyorlar genelde, kolay eriyebilecek kolay paraya çevrilebilecek malların peşindeler. Saldırılar tamamen profesyonel gözüküyor. Eldivenli, kapüşonlu, maskeli bu işin uzmanı gibi gözüküyorlar. Önceden de gelip keşif yapmışlar zaten. Çünkü kepenk kapalı olduğu için o saatte kapalı oluyor burası. Karanlıkta eliyle koymuş gibi her şeyi açıyor, kurcalıyor. İki buçuk dakikada 100 kg mal çalan hırsızı düşünün biz iki buçuk dakikada anlatamıyoruz. Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor. Kasayı da götürüyor. Günlük hasılat kutusunun nerede olduğunu bile biliyorlar. Polisin verdiği bilgiye göre ise komşumuza gelmiş bir gün önce. 3 gündür burada dolaştığını söylüyorlar bu kişilerin. Komşuya saldırısının nedeni de bir ihbar olacak mı? Bir hareketlilik olacak mı? Diye düşüncesiyle saldırı yapıyorlar. Hedef biziz. Kamera sistemi ile sokakları gözetleme sistemimiz var. Oradan bir hareket gelecek mi diye bakıyorlar büyük ihtimalle. Ama polisleri de bertaraf edebilmek içinde gözcü koyuyorlar sokaklara. 6 kişiler toplamda 4 tanesi dükkana saldırıyor. Maalesef hiçbir yerden bir hareket gelmeyince adamlar işini yapıp gidiyor. Yani benim özel güvenliğimle alarmım çalmasaydı iki buçuk dakikada girip 100 kg mal çalan hırsızı düşünün dükkanı komple boşaltırdı. Alarm çalınca panikliyor. Alarm çalınca camide namaz zamanı. Camiden çıkan olur, camiye giden olur veya devriye gelir gibi korkuyla beraber kaçıyorlar. Bu bizim başımıza geldi esnaf arkadaşlarımın başına gelsin istemem. Nakit para 300 bin TL idi, 250 bin lira kredi almıştım. 50 bin lirada bir haftalık hasılatım vardı."