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Fatih’te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun: 'Ben olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum'
Fatih’te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun: 'Ben olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum'
İstanbul Fatih'te 4 kişi, gümüşçü dükkânından gümüş eşya ve kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T02:40+0300
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yaşam
soygun
gümüş
kuyumcu
hırsızlık
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Fatih’te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, iş yerinde bulunan 100 kilogram gümüş ile 300 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. Günler öncesinden geldikleri iş yerinde keşif yapan 6 hırsızın gerçekleştirdiği 1 milyonluk liralık soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Ticari araçla iş yerinin önüne gelen şahıslardan 2’si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar 2,5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL’yi alarak oradan uzaklaştı. Şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi. 'Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor, kasayı da götürüyor'Yaşananları cep telefonundan canlı canlı izlediğini belirten Erdemir, şunları söyledi:
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soygun, gümüş, kuyumcu, hırsızlık

Fatih’te 2,5 dakikada 1 milyon liralık soygun: 'Ben olayı 2,5 dakikada anlatamıyorum'

02:40 12.10.2021 (güncellendi: 03:02 12.10.2021)
© İHAFatih’te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun
Fatih’te 2.5 dakikada 1 milyonluk liralık soygun - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
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İstanbul Fatih'te 4 kişi, gümüşçü dükkânından gümüş eşya ve kasayı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anlarını cep telefonundan canlı izleyen iş yeri sahibi Necip Erdemir, "Kasa ile 100 kilo zincir almaları 2,5 dakika sürdü. Ben konuyu 2,5 dakikada anlatamıyorum. Adamlar o kadar profesyoneller" ifadelerini kullandı.
Fatih’te bir gümüşçüye giren 6 hırsız, iş yerinde bulunan 100 kilogram gümüş ile 300 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.
Günler öncesinden geldikleri iş yerinde keşif yapan 6 hırsızın gerçekleştirdiği 1 milyonluk liralık soygun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Ticari araçla iş yerinin önüne gelen şahıslardan 2’si etrafı gözetlemeye başladı. Ellerinde levye olan hırsızlar iş yerinin kepengini kırarak içeri girdi. İş yerinde bulunan alarm sistemiyle panik yapan hırsızlar 2,5 dakika gibi kısa bir süre içerisinde gümüşçüde bulunan 100 kilogram gümüş ve kasada bulunan 300 bin TL’yi alarak oradan uzaklaştı.
Şüphelilerin günler öncesinden müşteri gibi iş yerine gelerek keşif yaptıkları öğrenildi. Hırsızların iş yerine girdikten sonra alarmın devreye girmesiyle telefonu çalan iş yeri sahibi Nedim Erdemir hemen güvenlik kameralarını kontrol etti. İş yerinin soyulduğunu gören Erdemir durumu polis ekiplerine haber verdi.

'Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor, kasayı da götürüyor'

Yaşananları cep telefonundan canlı canlı izlediğini belirten Erdemir, şunları söyledi:

“Toplamda 6 kişiler. Biri arabada nöbet tutuyor yan tarafta diğerini diğer sokağa gönderiyorlar. 4 kişide dükkana saldırıyor. Olay 04.50’de oluyor. Yaklaşık verdikleri zarar 100 kg mal. Kasayla beraber 100 bin dolar zararımız var. İtalyan gümüşü zincirimizi çalıyorlar genelde, kolay eriyebilecek kolay paraya çevrilebilecek malların peşindeler. Saldırılar tamamen profesyonel gözüküyor. Eldivenli, kapüşonlu, maskeli bu işin uzmanı gibi gözüküyorlar. Önceden de gelip keşif yapmışlar zaten. Çünkü kepenk kapalı olduğu için o saatte kapalı oluyor burası. Karanlıkta eliyle koymuş gibi her şeyi açıyor, kurcalıyor. İki buçuk dakikada 100 kg mal çalan hırsızı düşünün biz iki buçuk dakikada anlatamıyoruz. Adamlar iki buçuk dakikada malı alıyor. Kasayı da götürüyor. Günlük hasılat kutusunun nerede olduğunu bile biliyorlar. Polisin verdiği bilgiye göre ise komşumuza gelmiş bir gün önce. 3 gündür burada dolaştığını söylüyorlar bu kişilerin. Komşuya saldırısının nedeni de bir ihbar olacak mı? Bir hareketlilik olacak mı? Diye düşüncesiyle saldırı yapıyorlar. Hedef biziz. Kamera sistemi ile sokakları gözetleme sistemimiz var. Oradan bir hareket gelecek mi diye bakıyorlar büyük ihtimalle. Ama polisleri de bertaraf edebilmek içinde gözcü koyuyorlar sokaklara. 6 kişiler toplamda 4 tanesi dükkana saldırıyor. Maalesef hiçbir yerden bir hareket gelmeyince adamlar işini yapıp gidiyor. Yani benim özel güvenliğimle alarmım çalmasaydı iki buçuk dakikada girip 100 kg mal çalan hırsızı düşünün dükkanı komple boşaltırdı. Alarm çalınca panikliyor. Alarm çalınca camide namaz zamanı. Camiden çıkan olur, camiye giden olur veya devriye gelir gibi korkuyla beraber kaçıyorlar. Bu bizim başımıza geldi esnaf arkadaşlarımın başına gelsin istemem. Nakit para 300 bin TL idi, 250 bin lira kredi almıştım. 50 bin lirada bir haftalık hasılatım vardı."

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