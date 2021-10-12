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Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme
Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme
A Milli Takım'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 97 yıl aradan sonra mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T12:17+0300
2021-10-12T12:18+0300
fenerbahçe
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
gönderme
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Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu. Yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:
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fenerbahçe, türkiye futbol federasyonu (tff), gönderme

Fenerbahçe'den TFF'ye gönderme

12:17 12.10.2021 (güncellendi: 12:18 12.10.2021)
© AAFenerbahçe arma, forma, logo
Fenerbahçe arma, forma, logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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A Milli Takım'ın, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında Letonya'yı 97 yıl aradan sonra mağlup etmesinin ardından Fenerbahçe sosyal medya üzerinden, TFF'ye 1959 öncesi şampiyonluklar ile ilgili göndermede bulundu.
Fenerbahçe sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) göndermede bulundu.
Yaptığı paylaşımda A Milli Takım'ı tebrik eden Fenerbahçe, 1959 öncesi şampiyonluklara da göndermede bulunarak "profesyonel liglerin başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya" ifadelerini kullandı.
İşte Fenerbahçe'nin paylaşımında yer alan ifadeler:

"Tebrikler Bizim Takım! Türkiye’de profesyonel liglerin(!) başlamasından 35 yıl önce yendiğimiz Letonya’yı, 97 yıl sonra ilk kez mağlup eden Milli Takımımızı tebrik ederiz."

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