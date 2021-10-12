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https://tr.sputniknews.com/20211012/fransa-icisleri-bakani-rahiplerin-cinsel-istismar-vakalarini-yargiya-bildirmesi-gerekiyor-1049763283.html
Fransa İçişleri Bakanı: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor
Fransa İçişleri Bakanı: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerektiğini belirtti. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T22:35+0300
2021-10-12T22:35+0300
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Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğu açıklaması üzerine Darmanin tarafından Bakanlığı'na çağrıldı.Darmanin, De Moulins-Beaufort ile yaptığı görüşmenin ardından Ulusal Meclis'teki açıklamasında, "günah çıkarmanın gizliliği"nin neredeyse 200 yıldır hukukta yeri bulunduğunu ve doktor ile avukatlarda olduğu gibi bunun "meslek sırrı" olarak kabul edildiğini belirtti.Ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve onlara karşı suç işlendiği bilgisine sahip rahiplerin bunu adalete bildirmesi gerektiğini vurgulayan Darmanin, rahiplerin bu durumda "günah çıkarmanın gizliliğini" gerekçe göstermemesi gerektiğini kaydetti.Darmanin, görüşmede De Moulins-Beaufort'a Fransız yasalarından daha üstün başka bir şeyin olmadığını söylediğini aktardı."Fransa, cumhuriyete ve yasalarına saygı gösteren tüm dinlere saygı gösteriyor" ifadesini kullanan Darmanin, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) raporunda açıklanan sayıların kendisini etkilediğini belirtti.De Moulins-Beaufort da yaptığı açıklamada, ülkedeki piskoposların, Fransız yetkililerle yakın iş birliği içinde çocukların korunmasına öncelik verme konusunda kararlı olduğunu aktardı.Ne olmuştu?Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı De Moulins-Beaufort, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, "günah çıkarmanın gizliliğinin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu" belirtmişti.Günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının "pedofili vakası"na karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu ifade eden De Moulins-Beaufort, ayrıca, cinsel istismara maruz kalan bazı çocukların günah çıkarma seanslarında konuştuğunu, bu durumdaki çocukların başka koşullarda konuşmasını sağlamak gerektiğini dile getirmişti.CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurgulamıştı.Ülkede Katolik kiliselerinde çocukların cinsel istimara uğradığı açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.Katolik kiliselerinde din adamlarının "günah çıkarma" seanslarının cinsel istismar vakalarının gizli kalmasını sağladığı belirtiliyor.Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 temel sakramentten biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.CIASE'nin açıkladığı rapora göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edildi.Sauve, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
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avrupa, fransa, rahip

Fransa İçişleri Bakanı: Rahiplerin cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerekiyor

22:35 12.10.2021
© AFP 2021 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGENFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti.
Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 1. Dünya Savaşı'nda Fransa tarafında savaşırken hayatını kaybeden Müslüman askerleri anmak için Verdun Muharebe Alanı'nı ziyaret etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN
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Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını yargıya bildirmesi gerektiğini belirtti.
Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort "günah çıkarmanın gizliliği"nin Fransız yasalarından daha üstün olduğu açıklaması üzerine Darmanin tarafından Bakanlığı'na çağrıldı.
Darmanin, De Moulins-Beaufort ile yaptığı görüşmenin ardından Ulusal Meclis'teki açıklamasında, "günah çıkarmanın gizliliği"nin neredeyse 200 yıldır hukukta yeri bulunduğunu ve doktor ile avukatlarda olduğu gibi bunun "meslek sırrı" olarak kabul edildiğini belirtti.
Ancak 15 yaşından küçük çocuklara cinsel istismarda bulunulduğu ve onlara karşı suç işlendiği bilgisine sahip rahiplerin bunu adalete bildirmesi gerektiğini vurgulayan Darmanin, rahiplerin bu durumda "günah çıkarmanın gizliliğini" gerekçe göstermemesi gerektiğini kaydetti.
Darmanin, görüşmede De Moulins-Beaufort'a Fransız yasalarından daha üstün başka bir şeyin olmadığını söylediğini aktardı.
"Fransa, cumhuriyete ve yasalarına saygı gösteren tüm dinlere saygı gösteriyor" ifadesini kullanan Darmanin, Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) raporunda açıklanan sayıların kendisini etkilediğini belirtti.
De Moulins-Beaufort da yaptığı açıklamada, ülkedeki piskoposların, Fransız yetkililerle yakın iş birliği içinde çocukların korunmasına öncelik verme konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Ne olmuştu?

Fransa Psikoposlar Konferansı Başkanı De Moulins-Beaufort, 6 Ekim'de yaptığı açıklamada, "günah çıkarmanın gizliliğinin Fransız yasalarından daha üstün olduğunu" belirtmişti.
Günah çıkarma gizli kaldığı için din adamlarının "pedofili vakası"na karışıp karışmadığını bilmediklerini, muhtemelen bunu yapanın çok olduğunu ifade eden De Moulins-Beaufort, ayrıca, cinsel istismara maruz kalan bazı çocukların günah çıkarma seanslarında konuştuğunu, bu durumdaki çocukların başka koşullarda konuşmasını sağlamak gerektiğini dile getirmişti.
CIASE üyesi Laetitia Atlani-Duault da yaptığı açıklamada, günah çıkarma seanslarının rahiplerin çocukların maruz kaldığı cinsel istismar vakalarını ihbar etmesini engellememesi gerektiğini vurgulamıştı.
Ülkede Katolik kiliselerinde çocukların cinsel istimara uğradığı açıklanmasının ardından din adamlarının "günah çıkarmasının gizliliği", bu vakaların ortaya çıkmasını engellemesi nedeniyle tartışılıyor.
Fransız yasalarına göre, 18 yaşından küçüklerin cinsel saldırıya uğradığı bilgisine sahip kişilerin bunu polise ihbar etme zorunluluğu bulunuyor. Bu kurala uymayanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Ancak söz konusu çocuk 15 yaşındaysa hapis cezası 5 yıla ve para cezası 75 bin avroya yükseliyor.
Katolik kiliselerinde din adamlarının "günah çıkarma" seanslarının cinsel istismar vakalarının gizli kalmasını sağladığı belirtiliyor.
Halk arasında "günah çıkarma" olarak bilinen "itiraf sakramenti" Katolik Kiliselerinde kabul edilen 7 temel sakramentten biri kabul ediliyor. "Günah çıkarma", vaftizden sonra kişinin günahlarından pişman olması sonunda bir papaza günahlarını itiraf etmesi anlamına geliyor.
CIASE'nin açıkladığı rapora göre kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuk cinsel istismara maruz kaldı. Katolik Kilisesine bağlı özel okullarda ve kurumlarda çalışanlar tarafından gerçekleştirilen cinsel istismar vakaları eklendiğinde bu sayı 330 bine ulaşıyor. Kiliselerde cinsel istismarın "sistematik bir olgu" olduğuna işaret edildi.
Sauve, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayarak bu kurumu sorumluluk almaya çağırmıştı.
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