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https://tr.sputniknews.com/20211012/fransa-normandiya-dortlusu-onumuzdeki-haftalarda-toplanacak-1049730672.html
Fransa: Normandiya Dörtlüsü önümüzdeki haftalarda toplanacak
Fransa: Normandiya Dörtlüsü önümüzdeki haftalarda toplanacak
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Normandiya Dörtlüsü’nün önümüzdeki haftalarda dışişleri bakanları... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T02:06+0300
2021-10-12T02:08+0300
dünya
normandiya dörtlüsü
rusya
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Bu telefon görüşmeleri, Aralık 2019 tarihinde Normandiya formatında yapılan Paris Zirvesi’nde onaylanan ve Minsk Anlaşması’nda belirlenen tedbirlerin sonuçlarını değerlendirme fırsatını sağladı” denildi.Açıklamada, “Taraflar, Paris Zirvesi’nden çıkan sonuçları tamamen hayata geçirme yönünde çalışılması gerektiği ve bu amaçla önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında dışişleri bakanları görüşmesinin organize edilmesi konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi kullanıldı.
https://tr.sputniknews.com/20211011/putin-merkel-ve-macron-ile-telefonda-gorustu-1049725962.html
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normandiya dörtlüsü, rusya, fransa, ukrayna, almanya

Fransa: Normandiya Dörtlüsü önümüzdeki haftalarda toplanacak

02:06 12.10.2021 (güncellendi: 02:08 12.10.2021)
© REUTERS / Ian LangsdonParis'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda)
Paris'teki Normandiya Dörtlüsü zirvesinde Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin (sağda) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Ian Langsdon
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Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Normandiya Dörtlüsü’nün önümüzdeki haftalarda dışişleri bakanları seviyesinde toplanmasına karar verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Bu telefon görüşmeleri, Aralık 2019 tarihinde Normandiya formatında yapılan Paris Zirvesi’nde onaylanan ve Minsk Anlaşması’nda belirlenen tedbirlerin sonuçlarını değerlendirme fırsatını sağladı” denildi.
Putin - Macron - Merkel - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
DÜNYA
Putin, Merkel ve Macron ile telefonda görüştü
Dün, 21:57
Açıklamada, “Taraflar, Paris Zirvesi’nden çıkan sonuçları tamamen hayata geçirme yönünde çalışılması gerektiği ve bu amaçla önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında dışişleri bakanları görüşmesinin organize edilmesi konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi kullanıldı.
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