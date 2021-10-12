Fransa: Normandiya Dörtlüsü önümüzdeki haftalarda toplanacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Bu telefon görüşmeleri, Aralık 2019 tarihinde Normandiya formatında yapılan Paris Zirvesi’nde onaylanan ve Minsk Anlaşması’nda belirlenen tedbirlerin sonuçlarını değerlendirme fırsatını sağladı” denildi.Açıklamada, “Taraflar, Paris Zirvesi’nden çıkan sonuçları tamamen hayata geçirme yönünde çalışılması gerektiği ve bu amaçla önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında dışişleri bakanları görüşmesinin organize edilmesi konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi kullanıldı.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna liderleri, Normandiya Dörtlüsü’nün önümüzdeki haftalarda dışişleri bakanları seviyesinde toplanmasına karar verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel’in bugün Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ve Rusya lideri Vladimir Putin ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.
Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamada “Bu telefon görüşmeleri, Aralık 2019 tarihinde Normandiya formatında yapılan Paris Zirvesi’nde onaylanan ve Minsk Anlaşması’nda belirlenen tedbirlerin sonuçlarını değerlendirme fırsatını sağladı” denildi.
Açıklamada, “Taraflar, Paris Zirvesi’nden çıkan sonuçları tamamen hayata geçirme yönünde çalışılması gerektiği ve bu amaçla önümüzdeki haftalarda Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna arasında dışişleri bakanları görüşmesinin organize edilmesi konusunda fikir birliğine vardı” ifadesi kullanıldı.