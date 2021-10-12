https://tr.sputniknews.com/20211012/g20-liderlerinin-cevrim-ici-toplantisinin-ardindan-beyaz-saraydan-aciklama-1049760929.html
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray, G20 liderlerinin Afganistan konusunda gerçekleştirdikleri çevrim içi görüşmeye ilişkin, ABD'nin ülkedeki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:56+0300
2021-10-12T20:56+0300
2021-10-12T20:56+0300
dünya
abd
işid
afganistan
taliban
beyaz saray
horasan
savaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049760904_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_7e718df70fe64ed815e336f4ce0f7a92.jpg
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün G20 liderleri ile Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.Toplantıya G20 ülkelerinin liderlerinin yanı sıra misafir ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının da katıldığının belirtildiği açıklamada, liderlerin IŞİD/H dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye odaklanılması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilerin güvenli geçişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.G20 liderlerinin Afgan halkına insani yardımın bağımsız uluslararası kuruluşlar nedeniyle doğrudan ulaştırılması ile kadınlar, kız çocukları ve azınlık gruplar da dahil tüm Afganlar için temel insan haklarının korunması konusunda taahhütlerini yinelediğinin belirtildiği açıklamada, "ABD, Afganistan'daki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya verdiği taahhüdü sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.
https://tr.sputniknews.com/20211012/cumhurbaskani-erdogan-afganistan-konulu-g20-olaganustu-liderler-zirvesinde-konusuyor-1049747338.html
afganistan
horasan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049760904_106:0:754:486_1920x0_80_0_0_801c67ea8889ee7bd09a57cb2b26b519.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, işid, afganistan, taliban, beyaz saray, horasan, savaş
G20 liderlerinin çevrim içi toplantısının ardından Beyaz Saray'dan açıklama
Beyaz Saray, G20 liderlerinin Afganistan konusunda gerçekleştirdikleri çevrim içi görüşmeye ilişkin, ABD'nin ülkedeki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya verdiği taahhüdü sürdürdüğünü vurguladı.
Beyaz Saray Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın bugün G20 liderleri ile Afganistan'ı görüşmek üzere çevrim içi bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi.
Toplantıya G20 ülkelerinin liderlerinin yanı sıra misafir ülkeler ve uluslararası finans kuruluşlarının da katıldığının belirtildiği açıklamada, liderlerin IŞİD/H dahil olmak üzere terör örgütleriyle mücadeleye odaklanılması ve Afganistan'dan ayrılmak isteyen kişilerin güvenli geçişinin sağlanmasının önemine vurgu yaptığı aktarıldı.
G20 liderlerinin Afgan halkına insani yardımın bağımsız uluslararası kuruluşlar nedeniyle doğrudan ulaştırılması ile kadınlar, kız çocukları ve azınlık gruplar da dahil tüm Afganlar için temel insan haklarının korunması konusunda taahhütlerini yinelediğinin belirtildiği açıklamada, "ABD, Afganistan'daki durum ile ilgilenmek ve Afgan halkını desteklemek için uluslararası toplum ile çalışmaya ve diplomatik, insani, ekonomik yolları kullanmaya verdiği taahhüdü sürdürmektedir" ifadesine yer verildi.