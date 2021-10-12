Galatasaray stadının yeni adı belli oldu

Galatasaray Kulübü'nün stadının yeni ismi resmen açıklandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak belirlenen ismin ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları, Başkan Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katıldığı törenle atıldı.Burak Elmas'ın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde taraftarımıza söz vermiştik sponsorluklarla ilgili. Adaylık sürecinde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Daha sonra Galatasaray ile birlikte olmak isteyenler ile görüştük. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hem gönlüyle hem imkanlarıyla hep Galatasaray'ın yanında olmuş bir kişi. Nef markasıyla zaten birçok projeleri olmuş biri" ifadelerini kullandı.'Hiçbirimiz düşman değiliz'"Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna Elmas, "Türkiye'de insanlar pandemi nedeniyle zaten stresli. Bu ortamda camiaların kavga etmemesi lazım. Bizim bir takım konularda birlikte çalışması gerekiyor. Hiçbirimiz düşman değiliz" yanıtını verdi.Burak Elmas'ın açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:
Türk Telekom ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona eren Galatasaray'ın Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu oldu.
Galatasaray Kulübü'nün stadının yeni ismi resmen açıklandı.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak belirlenen ismin ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları, Başkan Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katıldığı törenle atıldı.
Burak Elmas'ın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde taraftarımıza söz vermiştik sponsorluklarla ilgili. Adaylık sürecinde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Daha sonra Galatasaray ile birlikte olmak isteyenler ile görüştük. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hem gönlüyle hem imkanlarıyla hep Galatasaray'ın yanında olmuş bir kişi. Nef markasıyla zaten birçok projeleri olmuş biri" ifadelerini kullandı.
'Hiçbirimiz düşman değiliz'
"Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna Elmas, "Türkiye'de insanlar pandemi nedeniyle zaten stresli. Bu ortamda camiaların kavga etmemesi lazım. Bizim bir takım konularda birlikte çalışması gerekiyor. Hiçbirimiz düşman değiliz" yanıtını verdi.
Burak Elmas'ın açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:
"Bu anlaşma ve forma sponsorluk anlaşmasıyla birlikte Galatasaray tarihinin en büyük iki sponsorluk anlaşmasını yaptık. Bir önceki stadyum isim anlaşması 30 milyon TL artı KDV'ydi. Türk spor tarihinin en büyük stadyum isim sponsorluğu oldu. Bu anlaşma umarım sonsuz başarılar getirir."