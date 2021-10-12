https://tr.sputniknews.com/20211012/galatasaray-stadinin-yeni-adi-belli-oldu-1049744700.html

Galatasaray stadının yeni adı belli oldu

Galatasaray stadının yeni adı belli oldu

Türk Telekom ile stadyum isim sponsorluğu anlaşması sona eren Galatasaray'ın Yeni anlaşma ile Galatasaray'ın stadyum ismi, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T13:54+0300

2021-10-12T13:54+0300

2021-10-12T14:00+0300

galatasaray

spor

burak elmas

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Galatasaray Kulübü'nün stadının yeni ismi resmen açıklandı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu olarak belirlenen ismin ardından sponsorluk anlaşmasının imzaları, Başkan Burak Elmas ve Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur'un katıldığı törenle atıldı.Burak Elmas'ın imza töreninde yaptığı açıklamada, "Seçim sürecinde taraftarımıza söz vermiştik sponsorluklarla ilgili. Adaylık sürecinde yabancı bir şirketle ön anlaşma yapmıştık. Bazı detaylar istediğimiz gibi değildi. Daha sonra Galatasaray ile birlikte olmak isteyenler ile görüştük. Erden Timur, en iyi teklifi sundu. Benim için bu birlikteliğin başka bir anlamı da var. Erden Timur, içimizden biri. Çok iyi bir Galatasaraylı. Hem gönlüyle hem imkanlarıyla hep Galatasaray'ın yanında olmuş bir kişi. Nef markasıyla zaten birçok projeleri olmuş biri" ifadelerini kullandı.'Hiçbirimiz düşman değiliz'"Fenerbahçe ile bir dostluk içerisinde misiniz?" sorusuna Elmas, "Türkiye'de insanlar pandemi nedeniyle zaten stresli. Bu ortamda camiaların kavga etmemesi lazım. Bizim bir takım konularda birlikte çalışması gerekiyor. Hiçbirimiz düşman değiliz" yanıtını verdi.Burak Elmas'ın açıklamalarınden öne çıkanlar şöyle:

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galatasaray, burak elmas