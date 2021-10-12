https://tr.sputniknews.com/20211012/galatasarayin-yeni-stat-sponsoru-belli-oldu-1049729871.html

Galatasaray'ın yeni stat sponsoru belli oldu

Galatasaray'ın yeni stat sponsoru belli oldu

Galatasaray Spor Kulübü, Timur Şehircilik Planlama AŞ ile 725 milyon TL + KDV karşılığında 5+5 yıllığına stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

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spor

galatasaray

türk telekom arena

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Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamada, "Şirketimiz ve Galatasaray Spor Kulübü Derneği ile Timur Şehircilik Planlama A.Ş arasında 5 sezonu opsiyonlu olmak üzere toplamda 10 (5+5) sezon için 725.000.000 TL + KDV değerinde stat isim hakkına ilişkin sponsorluk ve reklam tanıtım sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.Açıklamanın devamında şunlar kaydedildi:"İşbu tutarın 652.500.000 TL + KDV'si şirketimize, geri kalan 72.500.000 TL + KDV ise Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne ödenecektir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur"

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

galatasaray, türk telekom arena