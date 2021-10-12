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https://tr.sputniknews.com/20211012/gozaltindaki-eski-myanmar-devlet-baskani-win-myint-istifa-etmeyi-reddetti-1049760185.html
Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti
Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti
Myanmar'da şubat başında ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Win Myint’ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T20:34+0300
2021-10-12T20:34+0300
dünya
ordu
myanmar
seçim
askeri darbe
cunta
darbe
hükümet
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Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint’ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi.Win Myint, başkent Nepido’daki bir mahkemede basına ve kamuoyuna kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade verdi.Eski liderin avukatları, iki ordu mensubunun duruşma öncesi Win Myint’in odasına girerek ona 'yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini' söylediğini ileri sürdü.Avukatlara göre, devrik lider ordu mensuplarının istifa talebini kabul etmektense 'ölmeyi tercih ettiğini' söyledi.Bunun yanı sıra eski liderin, hakkındaki 'anayasayı ihlal' suçlamalarını reddettiği bildirildi.Myanmar'daki askeri darbeMyanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
https://tr.sputniknews.com/20210929/myanmar-buyukelcisi-akin-gorev-yaptigi-ulkeye-gidemeyince-kendini-bahce-islerine-verdi-1049356274.html
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ordu, myanmar, seçim, askeri darbe, cunta, darbe, hükümet

Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti

20:34 12.10.2021
© AAGözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti
Gözaltındaki eski Myanmar Devlet Başkanı Win Myint, istifa etmeyi reddetti - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA
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Myanmar'da şubat başında ordunun yönetime el koymasının ardından gözaltına alınan eski Devlet Başkanı Win Myint’ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi.
Myanmar eski Devlet Başkanı Win Myint’ın, istifa etmeyi reddettiği bildirildi.
Win Myint, başkent Nepido’daki bir mahkemede basına ve kamuoyuna kapalı gerçekleştirilen duruşmada ifade verdi.
Eski liderin avukatları, iki ordu mensubunun duruşma öncesi Win Myint’in odasına girerek ona 'yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini' söylediğini ileri sürdü.
Avukatlara göre, devrik lider ordu mensuplarının istifa talebini kabul etmektense 'ölmeyi tercih ettiğini' söyledi.
Bunun yanı sıra eski liderin, hakkındaki 'anayasayı ihlal' suçlamalarını reddettiği bildirildi.
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29 Eylül, 15:38

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.
Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık bin kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.
Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.
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