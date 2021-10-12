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EKONOMİ
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https://tr.sputniknews.com/20211012/gram-altin-gune-510-tl-ceyrek-834-tlden-basladi-1049734064.html
Gram altın güne 510 TL, çeyrek 834 TL'den başladı
Gram altın güne 510 TL, çeyrek 834 TL'den başladı
Bugün açıklanan rakamlara göre, altın güne yükselişle başladı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T09:28+0300
2021-10-12T09:28+0300
2021-10-12T09:34+0300
ekonomi
altın
çeyrek final
yarım gram altın
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Güne 1761 dolardan başlayan ons altın, dün günü 1754 dolar seviyesinden kapatmıştı.Gram altın ise güne 510 liradan başlarken, dün kapanışta 507 lira seviyesinden işlem görüyordu.Çeyrek altın ise güne 834 liradan açılış yaparken, dün kapanışta 830 lira seviyesindeydi.
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altın, çeyrek final, yarım gram altın
Gram altın güne 510 TL, çeyrek 834 TL'den başladı 09:28 12.10.2021 (güncellendi: 09:34 12.10.2021)
Bugün açıklanan rakamlara göre, altın güne yükselişle başladı.
Güne
1761 dolardan başlayan ons altın, dün günü 1754 dolar seviyesinden kapatmıştı.
Gram altın ise güne 510 liradan başlarken, dün kapanışta 507 lira seviyesinden işlem görüyordu.
Çeyrek altın ise güne 834 liradan açılış yaparken, dün kapanışta 830 lira seviyesindeydi.