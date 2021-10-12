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https://tr.sputniknews.com/20211012/haberleri-yokken-durusma-yaptilar-1-milyon-liralik-kefaret-100-bin-liraya-indirildi-1049755504.html
Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
İzmir'de İsmet Güzelküçük'ün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ara duruşma yapıldı. Duruşmadan, Güzelküçük'ün aracına arkadan çarpan işadamı Türkay... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:52+0300
2021-10-12T17:54+0300
yaşam
izmir
duruşma
kefalet
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İzmir Menderes'te, 31 yaşındaki İsmet Güzelküçük'ün otomobiline arkadan çarparak ölümüne neden olması gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilen iş insanı Türkay Pala için istenen kefalet bedeli 100 bin liraya düşürüldü.DHA'nın haberine göre, Türkay Pala 14 Şubat 2021 tarihinde, İsmet Güzelküçük’ün kullandığı otomobile arkadan çarparak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası Türkay Pala tutuklandı.Bilirkişi raporunda, Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp Güzelküçük'ün aracına çarptığı belirtildi.Kanında uyuşturucu tespit edildiAdli tıp kurumu incelemesinde, kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.Türkay Pala hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yargılamanın ardından hakim, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' değil, 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk celsesinde sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi ise en ağır cezayı almasını istedi.Avukatının talebi üzerine heyet, sanığın doktorunun tanık olarak dinlenmesine, İzmir Adli Tıp Kurumu Kimyasal İhtisas Dairesi'ne müzekkere yazılıp, kanında ve idrarında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının belirlenmesine ve 1 milyon lira kefalet ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.8 Ekim'de duruşmaGüzelküçük ailesinin avukatı duruşmanın ardından, belirlenen kefalet miktarının az olduğu, Pala'nın avukatı ise miktarın fazla olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.Ancak mahkeme her iki itirazı da reddetti. Bunun üzerine taraflar Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve itirazları yine reddedildi.Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının dilekçesine istinaden geçen 8 Ekim'de bir duruşma açtı ve duruşma neticesinde Pala için istenen kefalet miktarı 100 bin liraya düşürüldü.Güzelküçük ailesinin avukatı, bu defa kefalet ücretinin düşürülmesine itiraz etti.Kazada oğlunu kaybeden baba Vahit Güzelküçük, kefalet kararına tepki gösterdi.Hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Güzelküçük, "Hislerimizi anlatacak kelime bulamıyorum. 30 yaşına kadar büyüt, biri gelsin elinden alsın. Yaşasaydı kız kardeşine böbreğini verecekti" dedi.Sanığın iddia ettiği gibi 90 kilometre hızla gitmesinin mümkün olmadığını dile getiren Güzelküçük, "O hızla çarpsaydı oğlumun otomobili bu hale gelmezdi. Sanığın aracı son teknoloji bir araç. Oğlum geri gelmeyecek ama 'başka İsmetler ölmesin' diye adalet mücadelemi sürdüreceğim. Sanığın birçok trafik cezası var. Ceza almadıktan sonra yeniden aynı şeyleri yapmayacağının garantisi var mı?" diye konuştu.Kefalet ücretinin düşürülmesini de eleştiren Güzelküçük, "Tazminat davası bile açmadık. 'Önce ceza alsın sonra açarız' dedik. Alacağımız tazminatı oğlumuz adına gençleri yetiştirmek için kullanacaktık. Bizim için önemli olan para değil ceza. Başka anneler, babalar yanmasın istiyoruz. Ancak 100 bin lira kefaletle çıkarılmasına aklımız ermiyor. Bizim haberimiz olmadan ara duruşma yaptılar" ifadelerini kullandı.'Haber vermeden duruşma açtılar'Güzelküçük ailesinin avukatı Çağrı Şanlıer, kefaletin düşürüldüğü duruşmadan haberleri olmadığını kaydetti. "Tarafımıza hiçbir haber verilmeyecekse katılanların ve vekillerinin dosyadaki yeri nedir? Sanık kefaleti ödeyemeyecek durumda ise neden nakdi kefalet ile serbest bırakılmayı talep etmiştir?" diye soran Şanlıer, şöyle devam etti:"Kurban pazarlığı yaparcasına 1 milyon lira olan kefaletin 100 bin liraya düşürülmesinin hiçbir mantıklı izahı yoktur. Verilen karar hukuka aykırı olduğu gibi vicdanları da kanatmaktadır."
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izmir, duruşma, kefalet

Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi

17:52 12.10.2021 (güncellendi: 17:54 12.10.2021)
© DHAHaberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi
Haberleri yokken duruşma yaptılar: 1 milyon liralık kefaret 100 bin liraya indirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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İzmir'de İsmet Güzelküçük'ün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada ara duruşma yapıldı. Duruşmadan, Güzelküçük'ün aracına arkadan çarpan işadamı Türkay Pala'nın tahliyesi için istenilen 1 milyon liranın 100 bin liraya düşürülmesi kararı çıktı. Güzelküçük’ün ailesi, duruşmanın kendilerinden habersiz yapıldığını iddia ederek tepki gösterdi.
İzmir Menderes'te, 31 yaşındaki İsmet Güzelküçük'ün otomobiline arkadan çarparak ölümüne neden olması gerekçesiyle tutuklu yargılanan ve 1 milyon lira kefaletle tahliyesine karar verilen iş insanı Türkay Pala için istenen kefalet bedeli 100 bin liraya düşürüldü.
DHA'nın haberine göre, Türkay Pala 14 Şubat 2021 tarihinde, İsmet Güzelküçük’ün kullandığı otomobile arkadan çarparak ölümüne sebep oldu. Olay sonrası Türkay Pala tutuklandı.
Bilirkişi raporunda, Türkay Pala'nın araçlar arasındaki mesafeyi korumayıp Güzelküçük'ün aracına çarptığı belirtildi.

Kanında uyuşturucu tespit edildi

Adli tıp kurumu incelemesinde, kaza günü Pala'dan alınan kan örneğinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

Türkay Pala hakkında, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan Menemen 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.
Yargılamanın ardından hakim, sanığın 'taksirle ölüme neden olma' değil, 'olası kastla öldürme' suçundan yargılanması gerektiğine hükmedip dosyayı Karşıyaka Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan davanın ilk celsesinde sanık Pala tahliyesini talep ederken, Güzelküçük ailesi ise en ağır cezayı almasını istedi.

Avukatının talebi üzerine heyet, sanığın doktorunun tanık olarak dinlenmesine, İzmir Adli Tıp Kurumu Kimyasal İhtisas Dairesi'ne müzekkere yazılıp, kanında ve idrarında uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının belirlenmesine ve 1 milyon lira kefalet ile tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

8 Ekim'de duruşma

Güzelküçük ailesinin avukatı duruşmanın ardından, belirlenen kefalet miktarının az olduğu, Pala'nın avukatı ise miktarın fazla olduğu gerekçesiyle itirazda bulundu.

Ancak mahkeme her iki itirazı da reddetti. Bunun üzerine taraflar Karşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne itirazda bulundu ve itirazları yine reddedildi.

Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanık avukatının dilekçesine istinaden geçen 8 Ekim'de bir duruşma açtı ve duruşma neticesinde Pala için istenen kefalet miktarı 100 bin liraya düşürüldü.

Güzelküçük ailesinin avukatı, bu defa kefalet ücretinin düşürülmesine itiraz etti.
Kazada oğlunu kaybeden baba Vahit Güzelküçük, kefalet kararına tepki gösterdi.
Hukuki mücadelesini sonuna kadar sürdüreceğini belirten Güzelküçük, "Hislerimizi anlatacak kelime bulamıyorum. 30 yaşına kadar büyüt, biri gelsin elinden alsın. Yaşasaydı kız kardeşine böbreğini verecekti" dedi.
Sanığın iddia ettiği gibi 90 kilometre hızla gitmesinin mümkün olmadığını dile getiren Güzelküçük, "O hızla çarpsaydı oğlumun otomobili bu hale gelmezdi. Sanığın aracı son teknoloji bir araç. Oğlum geri gelmeyecek ama 'başka İsmetler ölmesin' diye adalet mücadelemi sürdüreceğim. Sanığın birçok trafik cezası var. Ceza almadıktan sonra yeniden aynı şeyleri yapmayacağının garantisi var mı?" diye konuştu.
Kefalet ücretinin düşürülmesini de eleştiren Güzelküçük, "Tazminat davası bile açmadık. 'Önce ceza alsın sonra açarız' dedik. Alacağımız tazminatı oğlumuz adına gençleri yetiştirmek için kullanacaktık. Bizim için önemli olan para değil ceza. Başka anneler, babalar yanmasın istiyoruz. Ancak 100 bin lira kefaletle çıkarılmasına aklımız ermiyor. Bizim haberimiz olmadan ara duruşma yaptılar" ifadelerini kullandı.

'Haber vermeden duruşma açtılar'

Güzelküçük ailesinin avukatı Çağrı Şanlıer, kefaletin düşürüldüğü duruşmadan haberleri olmadığını kaydetti.
"Tarafımıza hiçbir haber verilmeyecekse katılanların ve vekillerinin dosyadaki yeri nedir? Sanık kefaleti ödeyemeyecek durumda ise neden nakdi kefalet ile serbest bırakılmayı talep etmiştir?" diye soran Şanlıer, şöyle devam etti:
"Kurban pazarlığı yaparcasına 1 milyon lira olan kefaletin 100 bin liraya düşürülmesinin hiçbir mantıklı izahı yoktur. Verilen karar hukuka aykırı olduğu gibi vicdanları da kanatmaktadır."
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