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https://tr.sputniknews.com/20211012/hasta-tasiyan-ambulans-kirmizi-isikta-gecerken-otomobille-carpisti-6-yarali-1049728282.html
Hasta taşıyan ambulans kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpıştı: 6 yaralı
Hasta taşıyan ambulans kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpıştı: 6 yaralı
Tunceli’de hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçerken yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ambulansta bulunan 6 kişi yaralandı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T00:12+0300
2021-10-12T00:13+0300
türkiye
kaza
ambulans
yaralı
kırmızı ışık
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Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki bir hasta, anjiyo yapılmak için Elazığ’da bir hastaneye sevk edildi. Anjiyo olacak hastayı taşıyan ambulans, siren çalarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Tunceli - Elazığ Karayolu ile kesişen Muhlis Akarsu Caddesi’nden gelen otomobil, ambulansla çarpıştı.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ambulans kazanın etkisiyle kaldırıma çıkarken, her iki araçta büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından ambulans şoförünün ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Kaza yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 3 kişi ile otomobildeki yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü.Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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kaza, ambulans, yaralı, kırmızı ışık

Hasta taşıyan ambulans kırmızı ışıkta geçerken otomobille çarpıştı: 6 yaralı

00:12 12.10.2021 (güncellendi: 00:13 12.10.2021)
© DHAambulans, kaza,
ambulans, kaza, - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Tunceli’de hasta taşıyan ambulans, kırmızı ışıkta geçerken yan yoldan gelen otomobille çarpıştı. Kazada 3'ü ambulansta bulunan 6 kişi yaralandı.
Tunceli Devlet Hastanesi’ndeki bir hasta, anjiyo yapılmak için Elazığ’da bir hastaneye sevk edildi.
Anjiyo olacak hastayı taşıyan ambulans, siren çalarak kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Tunceli - Elazığ Karayolu ile kesişen Muhlis Akarsu Caddesi’nden gelen otomobil, ambulansla çarpıştı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre ambulans kazanın etkisiyle kaldırıma çıkarken, her iki araçta büyük hasar meydana geldi. Kazanın ardından ambulans şoförünün ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaza yerine gelen polis ekipleri yolu kısa süreliğine araç trafiğine kapattı. Sağlık ekipleri ise ambulansta yaralanan 3 kişi ile otomobildeki yaralı 3 kişiyi ambulanslarla Tunceli Devlet Hastanesi’ne götürdü.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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