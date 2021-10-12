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https://tr.sputniknews.com/20211012/hidrojenle-calisan-toyotadan-dunya-rekoru-1049744190.html
Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru
Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru
Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:41+0300
2021-10-12T13:42+0300
toyota
yaşam
guinness rekorlar kitabı
hidrojen
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Guinness Dünya Rekorları’nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı.Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirdi.NTV’nin aktardığına göre, profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladı.İlk gün 760 km ve ikinci gün ise 600 km daha yol kat edildi. Yolculuk, toplam 1360 km ile yine Toyota’nın Teknik Merkezi’nde tamamlandı.Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti.Yoğun trafik saatlerinde yapılan testte standart bir içten yanmalı araç aynı mesafeyi 300 kg Co2 emisyonu ile gerçekleştirecekti. Mirai bu yolculuğu sıfır emisyon ile tamamladı.İlk nesli 2014’te tanıtılan yakıt hücreli Toyota Mirai'nin şimdi ikinci nesli yollarda.
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toyota, guinness rekorlar kitabı, hidrojen

Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru

13:41 12.10.2021 (güncellendi: 13:42 12.10.2021)
© AFP 2021Toyota Mirai
Toyota Mirai - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021
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Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde etti.
Guinness Dünya Rekorları’nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı.
Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirdi.
NTV’nin aktardığına göre, profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladı.
İlk gün 760 km ve ikinci gün ise 600 km daha yol kat edildi. Yolculuk, toplam 1360 km ile yine Toyota’nın Teknik Merkezi’nde tamamlandı.
Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti.
Yoğun trafik saatlerinde yapılan testte standart bir içten yanmalı araç aynı mesafeyi 300 kg Co2 emisyonu ile gerçekleştirecekti. Mirai bu yolculuğu sıfır emisyon ile tamamladı.
İlk nesli 2014’te tanıtılan yakıt hücreli Toyota Mirai'nin şimdi ikinci nesli yollarda.
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