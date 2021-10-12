https://tr.sputniknews.com/20211012/hidrojenle-calisan-toyotadan-dunya-rekoru-1049744190.html

Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru

Hidrojenle çalışan Toyota'dan dünya rekoru

Toyota’nın hidrojen yakıt hücreli aracı Mirai, tek depoyla en uzun mesafeyi kat eden hidrojen yakıt hücreli araç olarak, Guinness Dünya Rekoru unvanını elde... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T13:41+0300

2021-10-12T13:41+0300

2021-10-12T13:42+0300

toyota

yaşam

guinness rekorlar kitabı

hidrojen

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0c/1049744155_0:99:1024:675_1920x0_80_0_0_4e2b1ff6f1d1817c5283f9619b2d68ce.jpg

Guinness Dünya Rekorları’nın hakemi Michael Empric, Mirai'nin tankını yolculuğun hem başında hem de sonunda bir mühürle onayladı.Verimlilik odaklı bu yolculukta Mirai, egzozundan sadece su buharı salımı gerçekleştirdi.NTV’nin aktardığına göre, profesyonel sürücüler Wayne Gerdes ve Bob Winger tarafından gerçekleştirilen 2 günlük yolculuk, yakıt hücresi geliştirme grubuna ev sahipliği yapan Toyota Teknik Merkezi'nde başladı.İlk gün 760 km ve ikinci gün ise 600 km daha yol kat edildi. Yolculuk, toplam 1360 km ile yine Toyota’nın Teknik Merkezi’nde tamamlandı.Mirai yolculuğun sonunda 5.65 kg hidrojen tüketti ve yakıt dolumuna ihtiyaç duymadan 12 hidrojen istasyonunun yanından geçti.Yoğun trafik saatlerinde yapılan testte standart bir içten yanmalı araç aynı mesafeyi 300 kg Co2 emisyonu ile gerçekleştirecekti. Mirai bu yolculuğu sıfır emisyon ile tamamladı.İlk nesli 2014’te tanıtılan yakıt hücreli Toyota Mirai'nin şimdi ikinci nesli yollarda.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

toyota, guinness rekorlar kitabı, hidrojen