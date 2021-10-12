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https://tr.sputniknews.com/20211012/hulk-tasarimli-telefon-kilifi-sahibini-olumden-kurtardi-1049744454.html
Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı
Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı
Brezilyalı bir adamın Hulk temalı telefon kılıfı, silahlı bir soygun sırasında sahibini, kendisine isabet edecek olan mermiden kurtardı. Kurşunun, telefonun... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T13:51+0300
2021-10-12T13:59+0300
yaşam
brezilya
soygun
telefon
hulk
akıllı telefon
silah
mermi
telefon kılıfı
kurşun
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Brezilya'da telefonuna mermi isabet eden adamın doktoru Pedro Carvalho, 7 Ekim Perşembe günü Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina'da meydana gelen olayı Twitter hesabından paylaştı.Carvalho'nun aktardığına göre, telefonun sahibine doğru gelen mermi, telefona takılı olan Hulk temalı kılıf engeline takıldı. İsmi açıklanmayan adamın olay anında kaçmadan önce soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği, bunun üzerine adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.Doktorlar, kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisine bile zarar vermediğine tanık oldular. Merminin, Marvel'in yenilmez süper kahramanı Hulk'un fotoğrafıyla tasarlanmış kılıfına isabet ederek kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı görüldü.Dr. Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde sadece bir çatlağın oluştuğunu gösteriyor.Öte yandan, soyguna katılan zanlıların henüz tespit edilemediği, polis ekiplerinin zanlıların peşinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
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brezilya, soygun, telefon, hulk, akıllı telefon, silah, mermi, telefon kılıfı, kurşun, kırık, cam

Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı

13:51 12.10.2021 (güncellendi: 13:59 12.10.2021)
© Fotoğraf : Twitter / Dr. Pedro CarvalhoHulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı
Hulk tasarımlı telefon kılıfı, sahibini ölümden kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© Fotoğraf : Twitter / Dr. Pedro Carvalho
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Brezilyalı bir adamın Hulk temalı telefon kılıfı, silahlı bir soygun sırasında sahibini, kendisine isabet edecek olan mermiden kurtardı. Kurşunun, telefonun sahibinin kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı ve cihazın camında çatlak oluşturduğu bildirildi.
Brezilya'da telefonuna mermi isabet eden adamın doktoru Pedro Carvalho, 7 Ekim Perşembe günü Brezilya'nın Pernambuco eyaletindeki Petrolina'da meydana gelen olayı Twitter hesabından paylaştı.
Carvalho'nun aktardığına göre, telefonun sahibine doğru gelen mermi, telefona takılı olan Hulk temalı kılıf engeline takıldı.
İsmi açıklanmayan adamın olay anında kaçmadan önce soyguncular tarafından vurulduğu bildirildi. Daha sonra olay yerine polis ekiplerinin geldiği, bunun üzerine adamın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Doktorlar, kurbanın vücudunu incelediklerinde kurşunun derisine bile zarar vermediğine tanık oldular. Merminin, Marvel'in yenilmez süper kahramanı Hulk'un fotoğrafıyla tasarlanmış kılıfına isabet ederek kalçasını hafif bir şekilde sıyırdığı görüldü.
Dr. Carvalho tarafından paylaşılan görüntü, telefon ekranında kurşunun çarptığı yerde sadece bir çatlağın oluştuğunu gösteriyor.
Öte yandan, soyguna katılan zanlıların henüz tespit edilemediği, polis ekiplerinin zanlıların peşinde olduğu bilgisi paylaşıldı.
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