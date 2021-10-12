https://tr.sputniknews.com/20211012/icisleri-bakani-soylu-girilemez-denilen-yerlerin-her-birine-girdik-1049730518.html

Soylu: Girilemeyen ne kadar bölge varsa bunların her birine girdik ve operasyon yaptık

Soylu: Girilemeyen ne kadar bölge varsa bunların her birine girdik ve operasyon yaptık

İçişleri Bakanı Soylu, terörle mücadeleye ilişkin, "Girilemeyen ne kadar bölge varsa karanlık dağlar da dahil olmak üzere bunların her birine girdik ve... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T01:59+0300

2021-10-12T01:59+0300

2021-10-12T02:04+0300

türkiye

süleyman soylu

göç

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, M5 Dergi'ye verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.Türkiye'nin vesayetten kurtulmaya çalıştığını ancak vesayetin medya, sermaye ve sivil toplum kuruluşları ile her alana girmiş bağlantılarının bulunduğunu belirten Bakan Soylu, her alanda terör örgütlerine baskı kurduklarını, insansız hava araçlarının da bu mücadeleye katkı sunduğunu söyledi.Terörle mücadele kapsamında "Girilemez" denilen yerlere girildiğini ifade eden Soylu, şunları kaydetti:Soylu, bu operasyonların tamamının moral, lojistik, yüksek teknoloji, devlet gücü ve topyekun koordinasyonla sağlandığına işaret etti.'FETÖ'yü adım adım tasfiye ediyoruz'İçişleri Bakanlığının terörle mücadelesinin emperyalist odakların vesayeti sürdürme çabalarını boşa çıkardığına dikkati çeken Soylu, şöyle devam etti:Türkiye'de 5 milyonun üzerinde yabancının bulunduğu bilgisini veren Soylu, şu ana kadar göç konusunda toplumsal bir olay meydana gelmediğinin altını çizdi.Afgan göçmeler konusuna da değinen Soylu, "Taliban yönetimi gelene kadar yakaladığımızın yüzde 80'ini Afganistan'a geri gönderdik. Dünyada böyle bir geri gönderme başarısı örneği yoktur" değerlendirmesinde bulundu.

türkiye

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süleyman soylu, göç