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https://tr.sputniknews.com/20211012/imf-turkiye-beklentilerini-guncelledi-1049751032.html
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti
IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5.8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3.3'te sabit tuttu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T16:10+0300
2021-10-12T16:28+0300
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Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısını 'Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları' başlığı ile yayımladı.Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi.Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5.9, 2022'de yüzde 4.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4.9 büyüyeceğini öngörmüştü.Enflasyon riskleri yukarı yönlüBu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.Raporda, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.IMF'nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5.8'den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3'te sabit tutuldu.Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4.9'dan yüzde 5.2'ye çıkarıldı.Gelişmiş ülkelerin büyüme beklentisi düşürüldüEuro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4.3 olarak korundu.Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3.6'dan yüzde 3.1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5.8'den yüzde 6.3'e, İtalya'nın yüzde 4.9'dan yüzde 5.8'e çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6.2'den 5.7'ye düşürüldü. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4.6, Fransa'nın yüzde 3.9, İtalya'nın yüzde 4.2 ve İspanya'nın yüzde 6.4 büyüyeceği öngörüldü.İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 7'den 6.8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4.8'den yüzde 5'e yükseltildi.Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5.6'dan 5.2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4.4'ten 4.5'e yükseltildi.Gelişmekte olan ülkelerin beklentisi yukarı yönlü revize edildiYükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8.1'den 8 çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5.7'den 5.6'ya revize edildi.Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 9.5, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8.5'te sabit bırakıldı.Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4.4'ten 4.7'ye yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.1'den 2.9'a düşürüldü.Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6.3'ten 6.4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e çekildi.
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imf, türkiye, ekonomi, büyüme

IMF, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti

16:10 12.10.2021 (güncellendi: 16:28 12.10.2021)
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERYUluslararası Para Fonu (IMF)
Uluslararası Para Fonu (IMF) - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / OLIVIER DOULIERY
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IMF, Türkiye ekonomisinin 2021 yılı büyüme tahminini yüzde 5.8'den yüzde 9’a yükseltirken, 2022 için büyüme beklentisini yüzde 3.3'te sabit tuttu.
Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Ekim 2021 sayısını 'Salgın Sırasında Toparlanma: Sağlık Sorunları, Arz Kesintileri ve Fiyat Baskıları' başlığı ile yayımladı.
Küresel ekonomik toparlanmanın devam ettiğine işaret edilen raporda, toparlanmanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle aksadığı ve ivme kaybettiğine dikkat çekildi.
Raporda, küresel ekonominin 2021'de yüzde 5.9, 2022'de yüzde 4.9 büyümesinin beklendiği kaydedildi. IMF, temmuz ayında yayımladığı tahminlerde, küresel ekonominin bu yıl yüzde 6 ve 2022'de yüzde 4.9 büyüyeceğini öngörmüştü.

Enflasyon riskleri yukarı yönlü

Bu yıla ilişkin büyüme tahmininde yapılan aşağı yönlü revizyonun gelişmiş ekonomilerde kısmen arz kesintileri kaynaklı düşüşü yansıttığı belirtilen raporda, gelişmekte olan ekonomilerde ise büyük ölçüde kötüleşen salgın dinamiklerini yansıttığı ifade edildi.
Raporda, ekonomik beklentilerde ülkeler arasındaki "tehlikeli ayrışmanın" endişe kaynağı olmaya devam ettiği belirtildi.
ABD'de ve bazı gelişmekte olan ekonomilerde enflasyonun hızla arttığına işaret edilen raporda, yükselen enflasyonun salgınla ilgili arz-talep uyumsuzluklarını ve bir yıl öncesine kıyasla yüksek emtia fiyatlarını yansıttığı aktarıldı.
Raporda, genel olarak büyümeye yönelik risklerin aşağı yönlü olduğu belirtilerek, enflasyon risklerinin ise yukarı yönlü olduğu kaydedildi.
IMF'nin raporuna göre, Türk ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme tahmini yüzde 5.8'den yüzde 9’a yükseltilirken, 2022 için büyüme beklentisi yüzde 3.3'te sabit tutuldu.
Türkiye'de ortalama enflasyonun ise 2021'de yüzde 17 ve 2022'de yüzde 15,4 seviyelerinde gerçekleşeceği öngörüldü.
Ülkede işsizlik oranının da 2021'de yüzde 12,2, 2022'de yüzde 11 olacağı tahminine yer verildi.
ABD ekonomisinin 2021 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 7'den yüzde 6'ya düşürüldü. Ülke ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini 4.9'dan yüzde 5.2'ye çıkarıldı.

Gelişmiş ülkelerin büyüme beklentisi düşürüldü

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 4,6'dan yüzde 5'e yükseltilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4.3 olarak korundu.
Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın 2021 yılı büyüme tahmini yüzde 3.6'dan yüzde 3.1'e çekilirken, Fransa'nın yüzde 5.8'den yüzde 6.3'e, İtalya'nın yüzde 4.9'dan yüzde 5.8'e çıkarıldı. İspanya ekonomisinin 2021 yılı büyüme beklentisi ise yüzde 6.2'den 5.7'ye düşürüldü. Almanya ekonomisinin 2022'de yüzde 4.6, Fransa'nın yüzde 3.9, İtalya'nın yüzde 4.2 ve İspanya'nın yüzde 6.4 büyüyeceği öngörüldü.
İngiltere için 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 7'den 6.8'e indirilirken, 2022 yılı tahmini yüzde 4.8'den yüzde 5'e yükseltildi.
Söz konusu revizyonlarla gelişmiş ülkeler grubuna yönelik büyüme beklentisi 2021 için yüzde 5.6'dan 5.2'ye düşürülürken, 2022 için yüzde 4.4'ten 4.5'e yükseltildi.

Gelişmekte olan ülkelerin beklentisi yukarı yönlü revize edildi

Yükselen piyasalar ve gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahminlerine de yer verilen rapora göre, Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 8.1'den 8 çekildi. Çin ekonomisinin 2022 yılı büyüme tahmini ise yüzde 5.7'den 5.6'ya revize edildi.
Hindistan ekonomisinin bu yıla dair büyüme beklentisi yüzde 9.5, gelecek yıla ilişkin büyüme tahmini yüzde 8.5'te sabit bırakıldı.
Rusya ekonomisine yönelik büyüme tahmini bu yıl için yüzde 4.4'ten 4.7'ye yükseltilirken, 2022 yılı büyüme beklentisi yüzde 3.1'den 2.9'a düşürüldü.
Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 6.3'ten 6.4'e çıkarılırken, 2022 yılı tahmini yüzde 5.2'den yüzde 5.1'e çekildi.
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