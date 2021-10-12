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https://tr.sputniknews.com/20211012/imfden-adi-usulsuzluk-iddialarina-karisan-baskan-georgievaya-destek-1049732756.html
IMF'den adı usulsüzlük iddialarına karışan Başkan Georgieva'ya destek
IMF'den adı usulsüzlük iddialarına karışan Başkan Georgieva'ya destek
Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, yapılan incelemelerde sunulan bilgilerin, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası Üst Yöneticisi (CEO) olduğu... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T06:37+0300
2021-10-12T06:36+0300
dünya
imf
dünya bankası
kristalina georgieva
soruşturma
uluslararası para fonu (imf)
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IMF'den yapılan açıklamada, İcra Kurulunun, Dünya Bankası'nın 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'na ilişkin soruşturmanın incelemesini tamamladığı belirtildi.Açıklamada, İcra Kurulunun, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'na ilişkin soruşturmasında hukuk şirketi WilmerHale'in gündeme getirdiği iddiaları gözden geçirmek için pazartesi günü toplandığı bildirildi.İcra Kurulunun kapsamlı, objektif ve zamanlı inceleme taahhüdünün bir parçası olarak bu konudaki 8'inci toplantısını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun WilmerHale temsilcileri ve Başkan Georgieva ile iki kapsamlı görüşme yaptığı aktarıldı.İcra Kurulu Georgieva'ya olan 'güvenini' teyit ettiAçıklamada, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Dünya Bankası personelinin olası suistimaliyle ilgili bankanın soruşturmasının devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:"İcra Kurulu, incelemesi sırasında sunulan bilgilerin, Başkanın Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde İş Yapma Kolaylığı 2018 Raporu ile ilgili olarak uygunsuz bir rol oynadığını kesin olarak göstermediği kanaatindedir. İcra Kurulu, sunulan tüm kanıtları inceledikten sonra, Başkanın liderliğine ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirme kabiliyetine olan tam güvenini bir kez daha teyit eder. Kurul, Başkanının IMF'de en yüksek yönetişim ve dürüstlük standartlarını sürdürme taahhüdüne güvenir."İcra Kurulunun IMF'nin verileri, araştırmaları ve operasyonlarında en yüksek yönetişim ve dürüstlük standartlarını sürdürmede Başkanı destekleme taahhüdünü yinelediği belirtilen açıklamada, İcra Kurulu'nun aynı zamanda bu alanlarda kurumsal güvencelerin gücünü sağlamak için olası ek adımları değerlendirmek üzere bir araya gelmeyi planladığı ifade edildi.ABD Hazine Bakanı Yellen, Georgieva ile görüştüÖte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'na yönelik soruşturmasında gündeme gelen iddialara ilişkin IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştüğü bildirildi.Yellen'ın önceliğinin Dünya Bankası ve IMF'nin bütünlüğün ile güvenilirliğini korumak olduğu ifade edilen açıklamada, Yellen'ın raporun meşru sorunları ve endişeleri dile getirdiğini vurguladığı aktarıldı.Açıklamada, IMF İcra Kurulu üyeleriyle uyumlu olarak Başkanın rolüne ilişkin daha fazla doğrudan kanıt olmadığı için IMF'nin liderliğinde bir değişiklik için temel olmadığı kaydedildi.Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin IMF'de veri bütünlüğünün ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi için proaktif adımlar atılması gerektiğine inandığı belirtildi.Dünya Bankası raporundaki veri usulsüzlüğü skandalıDünya Bankası, 16 Eylül'de, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.IMF Başkanı Georgieva ise soruşturma bulgularına itiraz ederek, veri düzensizliklerine dair yürütülen soruşturma sonucunda yayımlanan raporda, kendisinin 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki rolüne ilişkin yer alan bulgulara katılmadığını ifade etmişti.
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imf, dünya bankası, kristalina georgieva, soruşturma, uluslararası para fonu (imf)

IMF'den adı usulsüzlük iddialarına karışan Başkan Georgieva'ya destek

06:37 12.10.2021
© AFP 2021 / Samuel CorumIMF Başkanı Kristalina Georgieva
IMF Başkanı Kristalina Georgieva - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AFP 2021 / Samuel Corum
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Uluslararası Para Fonu İcra Kurulu, yapılan incelemelerde sunulan bilgilerin, IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın Dünya Bankası Üst Yöneticisi (CEO) olduğu dönemde 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda uygunsuz bir rol oynadığını kesin olarak göstermediğini belirtti.
IMF'den yapılan açıklamada, İcra Kurulunun, Dünya Bankası'nın 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'na ilişkin soruşturmanın incelemesini tamamladığı belirtildi.
Açıklamada, İcra Kurulunun, Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'na ilişkin soruşturmasında hukuk şirketi WilmerHale'in gündeme getirdiği iddiaları gözden geçirmek için pazartesi günü toplandığı bildirildi.
İcra Kurulunun kapsamlı, objektif ve zamanlı inceleme taahhüdünün bir parçası olarak bu konudaki 8'inci toplantısını gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun WilmerHale temsilcileri ve Başkan Georgieva ile iki kapsamlı görüşme yaptığı aktarıldı.

İcra Kurulu Georgieva'ya olan 'güvenini' teyit etti

Açıklamada, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nda Dünya Bankası personelinin olası suistimaliyle ilgili bankanın soruşturmasının devam ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:
"İcra Kurulu, incelemesi sırasında sunulan bilgilerin, Başkanın Dünya Bankası CEO'su olduğu dönemde İş Yapma Kolaylığı 2018 Raporu ile ilgili olarak uygunsuz bir rol oynadığını kesin olarak göstermediği kanaatindedir. İcra Kurulu, sunulan tüm kanıtları inceledikten sonra, Başkanın liderliğine ve görevlerini etkin bir şekilde yerine getirme kabiliyetine olan tam güvenini bir kez daha teyit eder. Kurul, Başkanının IMF'de en yüksek yönetişim ve dürüstlük standartlarını sürdürme taahhüdüne güvenir."
İcra Kurulunun IMF'nin verileri, araştırmaları ve operasyonlarında en yüksek yönetişim ve dürüstlük standartlarını sürdürmede Başkanı destekleme taahhüdünü yinelediği belirtilen açıklamada, İcra Kurulu'nun aynı zamanda bu alanlarda kurumsal güvencelerin gücünü sağlamak için olası ek adımları değerlendirmek üzere bir araya gelmeyi planladığı ifade edildi.

ABD Hazine Bakanı Yellen, Georgieva ile görüştü

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Bakanı Janet Yellen'ın Dünya Bankası'nın İş Yapma Kolaylığı Raporu'na yönelik soruşturmasında gündeme gelen iddialara ilişkin IMF Başkanı Kristalina Georgieva ile görüştüğü bildirildi.
Yellen'ın önceliğinin Dünya Bankası ve IMF'nin bütünlüğün ile güvenilirliğini korumak olduğu ifade edilen açıklamada, Yellen'ın raporun meşru sorunları ve endişeleri dile getirdiğini vurguladığı aktarıldı.
Açıklamada, IMF İcra Kurulu üyeleriyle uyumlu olarak Başkanın rolüne ilişkin daha fazla doğrudan kanıt olmadığı için IMF'nin liderliğinde bir değişiklik için temel olmadığı kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, ABD'nin IMF'de veri bütünlüğünün ve güvenilirliğinin güçlendirilmesi için proaktif adımlar atılması gerektiğine inandığı belirtildi.

Dünya Bankası raporundaki veri usulsüzlüğü skandalı

Dünya Bankası, 16 Eylül'de, veri düzensizliklerine ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığının belirlenmesi üzerine, İş Yapma Kolaylığı Raporu'nun yayımlanmasına devam edilmeyeceğini açıklamıştı.
Raporun 2018 ve 2020 yıllarına ilişkin sayılarındaki veri düzensizliklerine yönelik soruşturma sonucunda, aralarında IMF Başkanı Kristalina Georgieva'nın da bulunduğu dönemin üst düzey banka yetkililerinin, Çin'in sıralamasını etkileyen verileri değiştirmek için personele baskı yaptığı tespit edilmişti.
IMF Başkanı Georgieva ise soruşturma bulgularına itiraz ederek, veri düzensizliklerine dair yürütülen soruşturma sonucunda yayımlanan raporda, kendisinin 2018 yılı İş Yapma Kolaylığı Raporu'ndaki rolüne ilişkin yer alan bulgulara katılmadığını ifade etmişti.
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