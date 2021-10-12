Sosyal paylaşım platformu Instagram, kullanıcıları teknik aksaklıklara dair bilgilendiren uygulama içi bildirimleri test ediyor.Instagram’dan yapılan açıklamada, "Bugün doğrudan uygulama içinde Instagram'daki sorunlarla ve hesaplarının durumuyla ilgili daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak 2 yeni fonksiyonu duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.İlk fonksiyon, kullanıcıları doğrudan hareketler geçmişinde, çıkan erişim veya teknik sorunlar ve bu sorunları gidermek için gereken süre hakkında bilgi verecek.'Hesap statüsü' adı verilen diğer fonksiyonun yardımıyla kullanıcılar, hesaplarının tehditle karşı karşıya olup olmadığını ve paylaşımlarının nasıl yayıldığını öğrenebilecek.Kullanıcılar, gerekirse şikayette veya inceleme talebinde bulunabilecek.
Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek uygulama içi bildirimleri test etmeye başladı.
Sosyal paylaşım platformu Instagram, kullanıcıları teknik aksaklıklara dair bilgilendiren uygulama içi bildirimleri test ediyor.
Instagram’dan yapılan açıklamada, "Bugün doğrudan uygulama içinde Instagram'daki sorunlarla ve hesaplarının durumuyla ilgili daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak 2 yeni fonksiyonu duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
İlk fonksiyon, kullanıcıları doğrudan hareketler geçmişinde, çıkan erişim veya teknik sorunlar ve bu sorunları gidermek için gereken süre hakkında bilgi verecek.
'Hesap statüsü' adı verilen diğer fonksiyonun yardımıyla kullanıcılar, hesaplarının tehditle karşı karşıya olup olmadığını ve paylaşımlarının nasıl yayıldığını öğrenebilecek.
Kullanıcılar, gerekirse şikayette veya inceleme talebinde bulunabilecek.