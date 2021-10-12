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Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek
Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek
Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek uygulama içi bildirimleri test etmeye başladı. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T17:09+0300
2021-10-12T17:11+0300
yaşam
instagram
bilgilendirme
soru
bildirim
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Sosyal paylaşım platformu Instagram, kullanıcıları teknik aksaklıklara dair bilgilendiren uygulama içi bildirimleri test ediyor.Instagram’dan yapılan açıklamada, "Bugün doğrudan uygulama içinde Instagram'daki sorunlarla ve hesaplarının durumuyla ilgili daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak 2 yeni fonksiyonu duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.İlk fonksiyon, kullanıcıları doğrudan hareketler geçmişinde, çıkan erişim veya teknik sorunlar ve bu sorunları gidermek için gereken süre hakkında bilgi verecek.'Hesap statüsü' adı verilen diğer fonksiyonun yardımıyla kullanıcılar, hesaplarının tehditle karşı karşıya olup olmadığını ve paylaşımlarının nasıl yayıldığını öğrenebilecek.Kullanıcılar, gerekirse şikayette veya inceleme talebinde bulunabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211006/facebook-instagram-ve-whatsapp-gibi-sosyal-medya-tekellesmesi-de-coker-mi-1049564483.html
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instagram, bilgilendirme, soru, bildirim

Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek

17:09 12.10.2021 (güncellendi: 17:11 12.10.2021)
© REUTERS / Dado RuvicInstagram - logo
Instagram - logo - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© REUTERS / Dado Ruvic
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Instagram, kullanıcılarını teknik sorunlar konusunda bilgilendirecek uygulama içi bildirimleri test etmeye başladı.
Sosyal paylaşım platformu Instagram, kullanıcıları teknik aksaklıklara dair bilgilendiren uygulama içi bildirimleri test ediyor.
Instagram’dan yapılan açıklamada, "Bugün doğrudan uygulama içinde Instagram'daki sorunlarla ve hesaplarının durumuyla ilgili daha fazla bilgi sağlamaya yardımcı olacak 2 yeni fonksiyonu duyuruyoruz" ifadelerine yer verildi.
İlk fonksiyon, kullanıcıları doğrudan hareketler geçmişinde, çıkan erişim veya teknik sorunlar ve bu sorunları gidermek için gereken süre hakkında bilgi verecek.
'Hesap statüsü' adı verilen diğer fonksiyonun yardımıyla kullanıcılar, hesaplarının tehditle karşı karşıya olup olmadığını ve paylaşımlarının nasıl yayıldığını öğrenebilecek.
Kullanıcılar, gerekirse şikayette veya inceleme talebinde bulunabilecek.
Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 06.10.2021
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Facebook, Instagram ve Whatsapp gibi sosyal medya tekelleşmesi de çöker mi?
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