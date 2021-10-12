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Intercity Başkanı Ak anlattı: F1 kupa töreninde patlatılan Prosecco için Soylu özel izin vermiş
Intercity Başkanı Ak anlattı: F1 kupa töreninde patlatılan Prosecco için Soylu özel izin vermiş
Intercity Başkanı Vural Ak, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T10:00+0300
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spor
türkiye
formula 1
şampanya
kupa
tören
gazoz
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Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Final Töreni’ndeki bu şampanya nasıl patladı?' başlıklı yazısında ilk olarak 2020 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara patlatmaları için şampanya yerine gazoz verildiğini hatırlattı.Bunun o dönem dış basına da yansıdığını, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un "Geri dönüş uçağında gazoz dışında bir şeyle kutlama yapacağız” diye espri yaptığını anımsatan Özkök, şöyle devam etti:"O törenden sonra bir yazı yazmıştım. Şöyle demiştim: Derdim 'Niye şampanya patlatmıyorsunuz?' diye sormak değil. Çünkü Azerbaycan ve Malezya gibi bazı ülkeler şampanya patlatıyor. Bazı Arap ülkeleri ise alkolsüz şampanya patlatıyor ve neticede görüntü aynı oluyor. Türkiye’de ise 4 yıldır otomobil yarışlarında ya şampanya hiç patlatılmıyor ya da gazoz patlatılıyor. Benim asıl merakım başka... Kim veriyor bu kararı? Devletin tepesinden mi geliyordu, yoksa bazı işgüzarlar devletin tepesi kızar diye mi bunu yapıyordu?"Bu seneki Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin final töreninde Prosecco patlatıldığını vurgulayan Özkök, Intercity Başkanı Vural Ak'ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:"Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı. 'Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.' Peki bu defa nasıl çözüldü? Beni şaşırtan bir cevap verdi: Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş. Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."
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türkiye, formula 1, şampanya, kupa, tören, gazoz

Intercity Başkanı Ak anlattı: F1 kupa töreninde patlatılan Prosecco için Soylu özel izin vermiş

10:00 12.10.2021 (güncellendi: 10:03 12.10.2021)
© DHAFormula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı
Formula 1 Rolex Türkiye GP'de kupa seremonisi yapıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Intercity Başkanı Vural Ak, Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin kupa töreninde patlatılan Prosecco için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun özel izin verdiğini anlattı.
Hürriyet gazetesi yazarı Ertuğrul Özkök, 'Final Töreni’ndeki bu şampanya nasıl patladı?' başlıklı yazısında ilk olarak 2020 Türkiye Grand Prix'sinde podyuma çıkan pilotlara patlatmaları için şampanya yerine gazoz verildiğini hatırlattı.
Bunun o dönem dış basına da yansıdığını, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un "Geri dönüş uçağında gazoz dışında bir şeyle kutlama yapacağız” diye espri yaptığını anımsatan Özkök, şöyle devam etti:
"O törenden sonra bir yazı yazmıştım. Şöyle demiştim: Derdim 'Niye şampanya patlatmıyorsunuz?' diye sormak değil. Çünkü Azerbaycan ve Malezya gibi bazı ülkeler şampanya patlatıyor. Bazı Arap ülkeleri ise alkolsüz şampanya patlatıyor ve neticede görüntü aynı oluyor. Türkiye’de ise 4 yıldır otomobil yarışlarında ya şampanya hiç patlatılmıyor ya da gazoz patlatılıyor. Benim asıl merakım başka... Kim veriyor bu kararı? Devletin tepesinden mi geliyordu, yoksa bazı işgüzarlar devletin tepesi kızar diye mi bunu yapıyordu?"
Bu seneki Formula 1 Türkiye Grand Prix'sinin final töreninde Prosecco patlatıldığını vurgulayan Özkök, Intercity Başkanı Vural Ak'ın açıklamalarına da yer verdiği yazısına şöyle devam etti:
"Vural Ak, önce geçen yıllardaki şampanya patlatmama olayını anlattı. 'Bu aslında içki yasağı falan değildi. Türkiye’de bir kanun var. Sportif alanlarda içkiyi övücü ilan yasak. Yani bu kanun uygulanmış.'
Peki bu defa nasıl çözüldü? Beni şaşırtan bir cevap verdi: Bizzat İçişleri Bakanı Süleyman Soylu özel izin vermiş. Valilik resmi bir yazıyla F1 yönetimine törende geleneksel şampanya seremonisi yapılabileceğini bildirmiş.
Demek ki bir yıl önce bu soruyu sormakta haklıymışım. Şampanya patlatmayın emri devletin tepesinden gelmemiş."
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