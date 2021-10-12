https://tr.sputniknews.com/20211012/iraktaki-secimler-bolgede-modelini-kurmakta-basarisiz-olan-abd-icin-bir-altin-firsat-1049801602.html

'Irak’taki seçimler, bölgede modelini kurmakta başarısız olan ABD için bir altın fırsat'

'Irak’taki seçimler, bölgede modelini kurmakta başarısız olan ABD için bir altın fırsat'

Alptekin Dursunoğlu'na göre, Irak seçimlerinde katılım oranının düşüklüğü Sadr grubuna yaradı. Sadr'ın zafer açıklamasında Haşdi güçlerini silahsızlandırmaktan... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T23:53+0300

2021-10-12T23:53+0300

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eksen

abd

irak

iran

seçim

mukteda el-sadr

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'İran-Azerbaycan geriliminde İsrail faktörü kadar Zangezur koridoruna dair tartışmalar etkili' 'İran-Azerbaycan geriliminde İsrail faktörü kadar Zangezur koridoruna dair tartışmalar etkili'

Irak Amerikan işgalinin yarattığı yeni sistem altında düzenlenen beşinci genel seçimler, Şii din adamı Mukteda el Sadr'ın zaferiyle sonuçlandı. 2019 sonunda ABD destekli sokak gösterileriyle Adil Abdülmehdi'nin istifasının ardından Başbakan olan Mustafa el Kazımi'nin altı ay erkene aldığı seçimlerde kesin olmayan sonuçlara göre, Sadr'ın partisi 329 sandalyeli mecliste 73 koltuk kazanarak oylarını üçte bire yakın artırmayı başardı. İkinci sırada 38 sandalye ile eski Meclis Başkanı Muhammed Halbusi'nin Sünni Takaddum partisi gelirken, eski Başbakan Nuri el Maliki'nin Kanun Devleti koalisyonu 37 sandalye elde etti, Şii partiler arasında en fazla oyu alan ikinci parti oldu. Katılım oranı yüzde 41'de kaldı.Hadi el Amiri liderliğindeki Fetih grubu hile yapıldığı gerekçesiyle sonuçlara itiraz ediyor. ABD'nin getirdiği ve tıpkı Lübnan gibi mezhep ayrımlarına dayanan sistemde hükümetin kurulmasının haftalarca sürebileceği belirtilirken, 'Arap ulusalcısı' olarak sunulan Sadr'ın etkisi merak ediliyor.ABD işgaline karşı Mehdi Ordusu ile direnişiyle anımsanan Sadr son yıllarda Körfez monarşileri ve ABD'ye daha yakın bir hat tutturdu. Sadr seçim zaferi sonrasındaki ilk açıklamasında ise "Bundan sonra halk terörsüz, yolsuzluk ve milisler olmadan yaşayacak" derken, IŞİD'e karşı direnişte başı çeken Halk Seferberlik Güçleri'ne (Haşdi Şabi) yüklenmesi dikkat çekti.Gelişmeleri Yakın Doğu Haber sitesinin kurucusu ve araştırmacı yazar Alptekin Dursunoğlu ile konuştuk.‘Seçimlere katılım düşünce ve boykotun etkisiyle kemikleşmiş Sadr grubunun oyu artıyor’Alptekin Dursunoğlu, 2005'ten bu yana düzenlenen seçimlerde katılım oranlarında kademeli bir düşüş yaşandığını belirtirken, kemikleşmiş bir kitlesi olan Sadr grubunun oy oranlarının katılımın düşmesiyle orantılı biçimde artış kaydetmesine dikkat çekti. Dursunoğlu'nun boykotun da Sadr grubuna yaradığını dile getirdi:'Sadr'ın Amerika’yı çok memnun edecek siyasi çizgisini görüyorsunuz'Dursunoğlu, işgal dönemindeki Mehdi Ordusu'ndan bu yana Mukteda el Sadr'daki dönüşüme dikkat çekerken, son dönemde oynadığı rolun ABD'yi son derece memnun ettiğini anımsattı. Sadr'ın IŞİD'la mücadelenin öncü gücü Haşdilere karşı tıpkı ABD gibi tavır almasına atıfta bulunan Dursunoğlu, Abdülmehdi'yi deviren sokak isyanında da bu grubun önemli rol oynadığını vurguladı:'Sadr’ın seçim zaferi konuşmasına baktığınızda, Amerika’ya bir selam çaktığını görüyorsunuz'Kasım Süleymani ve Ebu Mühendis suikastının ardından Irak meclisinin çekilme talebini yükseltmesinin ardından hükümetin ABD ile muharip güçleri çekmek ancak askeri varlığı eğitmenlik ve danışmanlıkla sürdürme kararı almasını anımsatan Dursunoğlu, Sadr yerine Haşdi partisi olan Fetih ittifakının kazanması halinde Washington için işlerin kolay olmayacağını vurguladı. Sadr'ın ise zafer konuşmasında Haşdileri silahsızlandırma vaadiyle ABD'ye selam çaktığını söyleyen Dursunoğlu, bunun da 'silah sadece devlette olur' şeklindeki genel ilkeden hareketle ifadelendirdiğini belirtti. Ancak Dursunoğlu, Irak'ın silahın sadece orduda olduğu dönemde kentlerini yitirecek denlli IŞİD terörüne maruz kalmasını anımsattı:'ABD mutlak belirleyici olmak için İran nüfuzu bahanesi uyduruyor'ABD'nin Irak'ta mutlak belirleyici olmak için 'İran nüfuzu' bahanesi uydurduğu görüşündeki Dursunoğlu, Bağdat'taki geçmiş hükümetlerin Çin gibi ülkelerle anlaşma ve ekonomik seçeneklerini çeşitlendirme girişimlerinin baltalanmasına atıfta bulundu. Irak'ı İran değil ABD'nin 175 bin askerle işgal ettiğini, ordusu ve kurumsal yapısını yıktığını anımsatan Dursunoğlu, ancak Washington'ın bugüne kadar istediği gibi bir model de kuramadığının altını çizdi:“Amerikalılar Irak’ta mutlak belirleyici olmak istiyor ve buna karşı da İran nüfuzu bahanesini uyduruyor. Yani Irak’ın kendi başına bağımsız karar alabilmesini önleyebilmek için Amerikalılar bu bahaneye sığınıyorlar. Abdülmehdi döneminde Çin ile milyarlarca dolarlık ticari anlaşma yapılmıştı, bunun İran ile alakası yoktu. Irak, Amerika’dan ekonomik olarak bağımsızlığını kazanmaya çalışıyordu. Ekonomik seçeneklerini çeşitlendirmeye çalışıyordu. Abdülmehdi niye devrildi? Buna gerekçe olarak İran nüfuzunu gösteriyorlar. Irak’ın Rusya’da hava savunma sistemi satın alması yahut Çin ile ilişkilerini geliştirmesi İran nüfuzu ile yapılması gereken şeyler değil ki. Bu Irak’ın kendi ulusal çıkarlarıyla olması gereken şeyler. Irak’ta üsleri olan, 2003’ten beri 175 bin askerle Irak’ı işgal etmiş devlet İran değil Amerika. Irak ordusunu ortadan kaldıran, Irak’ın bütün kurumsal yapısını toptan değiştiren, kendince o dönemlerde Büyük Ortadoğu projeleri kuran, Irak’ta kuracağı model devletle bütün bir bölgeyi düzenleme iddiasında olan Amerika idi.Oradaki yaptığı bütün komploları, Irak ve bütün bölgeyi çökertmesini bir şeyle izah edecekti. Onu da her zamanki gibi bir düşman yaratarak yapıyor. Soğuk Savaş döneminde bu bahane Sovyetlerdi, şimdi İran.Amerika’nın Sünni Saddam’ı devirerek İran’a hizmet ettiği iddiasını en çok dile getiren Arap ülkeleri. Ürdün Kralı Abdullah’ın Şii hilali lafı da bu analizden çıkıyor. Suudi Arabistan, Katar aynen bu argümanları kullanıyorlar. İyi de Amerika 2003’te okyanusun öte tarafından gelip Irak’ı bombalamadı ve işgal etmedi ki. O dönemde Amerika’nın Irak’ı işgal edebilmesi için üslerini açan devletler kimlerdi? Katar’dı, Suudilerdi, Kuveyt’ti, Ürdün’dü vs.Irak rejimi yıkıldıktan sonra herkes tabii ki kendi ulusal çıkarları doğrultusunda bir mücadele verecek. İran da Irak ile sekiz sene savaşmış bir ülke olarak tabii ki yanı başında kurulacak devletle ilgili oyunun içinde olmaya çalışacaktır. Nitekim bunu yaptı. Amerika, İran’a hizmet olsun diye Saddam’ı devirmedi. Tam tersine böyle Büyük Ortadoğu Projesi gibi hayalleri vardı. Saddam’ı devirerek bunları gerçekleştirecekti. Ama diplomasi alanında, ‘deplasmanda’ olduğu için, bölge İran’ın bölgesi olduğu için, Irak İran’ın adeta sahası olduğu için Amerika burada yenilerek istediği modeli kuramadı."'ABD bu seçim sonuçlarıyla Irak'ta İran'a karşı ilk defa müthiş bir üstünlük elde etmiş olacak'Dursunoğlu'na göre son Irak seçimleri ABD'nin kalması ve Haşdi güçlerin silahsızlandırılmasını isteyenlerin zaferiyle sonuçlandığı için ABD'nin eline ilk kez önemli fırsat geçti. 2010 seçimlerinde benzeri bir senaryonun belirdiğini anımsatan Dursunoğlu, o dönemde oyunun bozulduğunu anımsattı. Dursunoğlu, 'Bu seçim sonucuyla Amerika, gerçekten ilk defa Irak’ta İran’a karşı müthiş bir üstünlük elde etmiş olacak' vurgusu yaptı:

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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abd, irak, iran, seçim, аудио, mukteda el-sadr