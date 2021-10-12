https://tr.sputniknews.com/20211012/istanbulda-mekanlara-vale-denetimi-1049729114.html

İstanbul'da mekanlara vale denetimi

İstanbul'da mekanlara vale denetimi

İstanbul'da polis, vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetim yapılan bir mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve trafiği riske... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T00:55+0300

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türkiye

istanbul

denetim

vale

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Beşiktaş ve Eyüpsultan'da vale hizmeti veren mekanlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Beşiktaş'ta lüks bir mekanda gerçekleştirilen denetimde, işletmenin sigortasız vale çalıştırdığı ve valenin yerinde olmadığı tespit edildi. Mekana sigortasız vale çalıştırmaktan ve valenin yerinde olmaması nedeniyle trafiği riske sokmaktan cezai işlem uygulandı. Valesi yerinde olmayan mekanın önüne otomobil park eden iki sürücüye ise trafikte yoğunluk oluşturdukları gerekçesiyle 288'er Türk Lirası para cezası kesildi.Beşiktaş ve Eyüpsultan'da gerçekleştirilen denetimlerde valelerin ruhsatlarının olup olmadığı, mekan ile yaptıkları sözleşme ve aldıkları otomobilleri nereye park ettikleri denetlendi.

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istanbul, denetim, vale