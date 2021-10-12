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https://tr.sputniknews.com/20211012/istanbulda-yakalanan-suc-orgutu-lideri-sanger-ahmadi-ve-4-cete-uyesi-sinir-disi-edilecek-1049756724.html
İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek
İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek
Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri Sanger Ahmadi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T18:29+0300
2021-10-12T18:29+0300
türkiye
çete
sınır dışı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şöyle denildi:Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlarla paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, yapılan detaylı çalışmalarda Ahmadi'nin Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan Ahmadi ile J.Y, S.V, M.A.D ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların devamında, olaya karıştığı tespit edilen H.S adlı yabancı uyruklu kişinin de yakalandığı aktarıldı.Emniyetteki işlemlerinin ardından O.M'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.A, J.Y, S.V, M.A.D ve H.S isimli yabancı uyruklu kişilerin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.
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çete, sınır dışı

İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 şüpheli sınır dışı edilecek

18:29 12.10.2021
© DHAİstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 çete üyesi sınır dışı edilecek
İstanbul'da yakalanan suç örgütü lideri Sanger Ahmadi ve 4 çete üyesi sınır dışı edilecek - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© DHA
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Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edilen suç örgütü lideri Sanger Ahmadi'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesaplarında ve haber sitelerinde 7 Ekim itibarıyla yer alan haber ve paylaşımlara işaret edilerek, şöyle denildi:
Alman medyasında Afganistan uyruklu S.A isimli bir şahsın, Alman polislerini Afganlılar üzerinden tehdit ettiğine dair haberlerin bulunduğu, Almanya'daki faaliyetlerinde S.A'nın 30'dan fazla suça karışan 'Lions-Cartel' isimli uyuşturucu ve organize suç çetesinin liderliğini yaptığı, Almanya'da bir suç imparatorluğu kurduğu ve bu şekilde kendisine çok büyük miktarlarda haksız menfaat temin ettiği, şahsın Almanya'dan Afganistan'a sınır dışı edildiği, şu an Türkiye'de bulunduğu ve sosyal medya hesabında da Türkiye'den paylaşılmış fotoğrafları olduğu, ayrıca S.A'nın sosyal medya hesaplarında çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silahlarla paylaşılan fotoğraflarının bulunduğu tespit edilmiştir."
Anadolu Ajansı'nın aktardığı haberde, yapılan detaylı çalışmalarda Ahmadi'nin Bahçelievler'deki bir otelde kaldığının belirlendiği ifade edilen açıklamada, düzenlenen operasyonda otel lobisinde toplantı halinde olan Ahmadi ile J.Y, S.V, M.A.D ve O.M'nin gözaltına alındığı kaydedildi.
Konuyla ilgili yürütülen çalışmaların devamında, olaya karıştığı tespit edilen H.S adlı yabancı uyruklu kişinin de yakalandığı aktarıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından O.M'nin adli makamlarca serbest bırakıldığı, S.A, J.Y, S.V, M.A.D ve H.S isimli yabancı uyruklu kişilerin ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.
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