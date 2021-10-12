İstanbul'da yoğun sis: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu

Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisi'nin bulunduğu yerden görülen köprü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü.Sisin sabahın erken saatlerinde de kentte etkili olması bekleniyor.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisi'nin bulunduğu yerden görülen köprü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü.
Sisin sabahın erken saatlerinde de kentte etkili olması bekleniyor.