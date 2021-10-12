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https://tr.sputniknews.com/20211012/istanbulda-yogun-sis-15-temmuz-sehitler-koprusu-kayboldu-1049731819.html
İstanbul'da yoğun sis: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu
İstanbul'da yoğun sis: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu
İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu. 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T03:41+0300
2021-10-12T04:12+0300
yaşam
istanbul
hava durumu
15 temmuz şehitler köprüsü
sis
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Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisi'nin bulunduğu yerden görülen köprü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü.Sisin sabahın erken saatlerinde de kentte etkili olması bekleniyor.
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istanbul, hava durumu, 15 temmuz şehitler köprüsü, sis

İstanbul'da yoğun sis: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu

03:41 12.10.2021 (güncellendi: 04:12 12.10.2021)
© İHAİstanbul'da sis
İstanbul'da sis - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© İHA
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İstanbul'da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan yoğun sis nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü görünmez oldu.
Gece saatlerinde İstanbul'un farklı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesinin belirli ölçüde azalmasına neden oldu.
Sisin yoğun şekilde etkili olmasından dolayı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gözden kayboldu.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre sisin olmadığı zamanda Ortaköy Camisi'nin bulunduğu yerden görülen köprü bu sefer görünmedi. Yoğun sisin etkili olduğu noktalarda görüş mesafesi belirli ölçüde düştü.
Sisin sabahın erken saatlerinde de kentte etkili olması bekleniyor.
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